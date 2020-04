Gurović pretukao suprugu: Ima pravo na šetnju

Milan Gurović (45), košarkaški as koji je sredinom decembra priznao da je pretukao suprugu Tanju i maloljetnu kćerku, i za to pravosnažno osuđen na deset mjeseci kućnog zatvora, nedavno je započeo sa izdržavanjem kazne.

On je služi u svom domu u Beogradu, bez nanogice, i u kućnom zatvoru biće do februara naredne godine. Kao i svi osuđeni na mjeru kućnog zatvora, i Gurović ima pravo na dva sata šetnje tokom dana. Zbog opšte situacije trenutno ne ide na posao, ali kad uslovi dozvole, i to će mu biti omogućeno.

Gurović je, kako je Blic pisao prije dva i po mjeseca, odložio početak služenja kazne kućnog zatvora, Naime, on se tada obratio Trećem osnovnom sudu u Beogradu, koji je potvrdio sporazum o priznanju krivice Gurovića sa nadležnim tužilaštvom. Bivši košarlaški as je tada podnio molbu za odlaganje kazne i zahtjev da kaznu ne izdržava u stanu svoje majke u Novom Sadu, kako je prvobitno dogovoreno, već u Beogradu, što mu je odobreno.

Kako je Gurovićev branilac Zvonko Radovanović tada objasnio, njegov klijent je zatražio da “mjesto izvršenja” prebaci iz Novog Sada u Beograd, zbog posla.

– Gurović je poslodavac, ima svoj klub u Beogradu i završava halu. U toj hali trebalo bi da ima i stan i moguće je da će tražiti da kaznu izdržava u Beogradu, da ne bi svakog dana putovao iz Novog Sada. On ima pravo da radi, da odlazi na posao i to bi mu bilo lakše iz Beograda nego iz Novog Sad – rekao je tada Gurovićev branilac.

Prijavila ga supruga

Bivši košarkaški reprezentativac, koji je tokom karijere nosio dresove oba vječita rivala, ali i brojnih inostranih klubova, u žižu javnosti ponovo je dospio u decembru 2019. godine nakon što ga njegova supruga Tanja prijavila da je tukao nju i njihovu maloljetnu kćerku.

Priveden je po nalogu Trećeg osnovnog tužilaštva zbog sumnje da je u porodičnom stanu koji se vodi na njegovu suprugu Tanju nasrnuo na nju i njihovu maloljetnu kćerku. Tanja je na saslušanju u policiji rekla da ju je suprug udarao pesnicom po glavi, da je pala i da je Milan nastavio da je bije. Prema njenim riječima, reagovala je njihova maloljetna kćerka Milica, uplašena za majku. To je dodatno iznerviralo Milana, navela je Tanja, pa je kćerka izvukla “deblji kraj”, povrijeđen joj je nos.

Gurović je u početku, u izjavama za medije tvrdio da supruga sa kojom je u braku duže od dvije decenije i imaju četvoro djece, želi sve da mu napakuje jer on hoće razvod a ona ne. Tvrdio je da je nije udario i da su sve promjene na njenom licu posljedica nedavne intervencije botoksom.

Ispričao je da je ona u bijesu nasrnula na njega, pljunula ga i gurnula, a on je odreagovao, uhvatio je za vilicu i odgurnuo. Iako je u početku negirao da je fizički nasrnuo na suprugu i kćerku, Gurović je na kraju priznao nasilje u porodici i 13. decembra sklopio sporazum sa tužilaštvom koje je istog dana ratifikovao nadležni sud. Osim kazne od deset mjeseci kućnog zatvora, Guroviću je izrečena i polugodišnja mjera zabrane prilaska supruzi i kćerki.

Žrtva bez komentara

Blic je juče pokušao da stupi u kontakt i sa Tanjom, ali ona nije bila u stanu u kome je na nju i kćerku fizički nasrnuo Milan. Tanja je sa decom i dalje u tom stanu, ali poslije nasilja koje su preživele kćerka i ona i o kome su izvještavali svi domaći mediji, nije željela da se ispovijeda u javnosti.

– Nemojte ništa da me pitate. Trenutno imam većih problema. Dijete mi je bolesno, ima upalu pluća i brinem o njemu – kratko je rekla za Blic Tanja Gurović.