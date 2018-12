Gujon: Prištinske takse su udar na opstanak Srba

Francuski humanitarac Arno Gujon izjavio je danas da prištinske takse od 100 odsto na srpsku robu nisu samo udar na srpsku ekonomiju, već i na opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.

"Srbi sa Kosmeta su vrijedni, radni, proizvode dosta toga u domaćoj radinosti, ali nažalost ne mogu sve sami da proizvedu, ljekove na primer", dodao je Gujon.

On je za Radio-televiziju Srbije rekao da mnogi ljudi na Kosmetu zavise od humanitarne pomoći i da više od 2.000 ljudi svakog dana preživljava zahvaljujući jednom obroku iz narodnih kuhinja.

Prema njegovim riječima, prištinskim vlastima nije dovoljno što maltretiraju Srbe na Kosovu i Metohiji, već to čine i svima koji im pomažu.

On je naveo da je planirano da humanitarno udruženje koje predvodi kupi u centralnoj Srbiji dva aparata za bolnički centar u Gračanici - ultrazvučni aparat i komoru za razvijanje rendgen filmova, u vrijednosti od 30.000 evra.

Gujon je dodao i da se zbog zabrane srpskih proizvoda na Kosovu i Metohiji, odustalo od kupovine u centralnoj Srbiji i sada se traže drugi načini da se ti aparati dostave u Gračanicu.

"To ćemo kupiti direktno na Kosovu i Metohiji. To će svakako biti skuplje, kasnimo sa tom isporukom", rekao je on i dodao da je najbitnije da, bez obzira na sve, pomoć stigne.

Govoreći o zabrani ulaska na Kosovu i Metohiji koju su mu izrekle prištinske vlasti, on je naveo da i dalje nema nikakvih pomaka po tom pitanju.

"Nažalost, nema nikakvih pomaka po tom pitanju, zabrana i dalje stoji. Uložio sam žalbu kosovskom ministarstvu unutrašnjih poslova, međutim, ta žalba je odbijena bez ikakvog obrazloženja", rekao je Gujon.

On je naveo i da je preko advokata tužio odluku Prištine kosovskom upravnom sudu i da je razmatranje te tužbe u toku.

"Očekujem da će zabrana uskoro biti ukinuta, jer je nerazumna, nerazumljiva, ali sve je sada u njihovim rukama", rekao je Gujon.

Vlada samoproglašenog Kosova donijela je 21. novembra odluku o uvođenju carina od 100 odsto na proizvode iz BiH i centralne Srbije, "da bi zaštitila vitalne interese", nakon što su dan ranije BiH i Srbija glasale protiv prijema Prištine u Interpol.