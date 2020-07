Grujičić: Kada bi svi poštovali mjere, epidemija bi splasnula za dvije, tri sedmice

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić smatra da je potrebno još malo opreza i discipline i da je uvjerena da bi epidemija splasnula za dvije, tri sedmice kada bi se svi pridržavali mjera.

- Malo još opreza. Јa sam ubijeđena da ovo ne može da traje dvije godine, pet godina. To mora da se završi. Mi ćemo dobiti imunitet, ali treba se još malo strpiti. Ako bismo se naredne dvije, tri nedjelje malo strpili i svi poštovali ove mjere, mislim da će sama epidemija da splasne - rekla je Grujičićeva.

Ona je naglasila da nije svima lako da nose maske, ali da je veoma važno da svi budu disciplinovani.

- Malo smo se svi prerano oslobodili, jer smo rekli pobijedili smo koronu, ali, nažalost, nije bilo tako - istakla je Grujičićeva.

Ona je navela da se kod virusa korona pokazalo da on izaziva sistemsku reakciju.

- Nije to samo temperatura, dovodi do septičkih šokova, reakcija koje liče na anafilaktičke šokove kao da imate alergijski šok - objasnila je Grujičićeva za TV Prva, navodeći da su upravo sistemske reakcije to što razlikuje ovaj virus od drugih.