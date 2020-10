Grenel objavio kada će Tramp doći u Srbiju

Specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel boravi u posjeti lokalnoj srpskoj zajednici u Viskonsinu, gdje je potvrdio da će američki predsjednik Donald Tramp posjetiti Srbiju i objavio kada će se to dogoditi.

Njegova posjeta izazvala je veliku pažnju, a među brojnim komentarima na fotografije koje je Grenel postavio na Instagramu, bio je i onaj da je "više Srba došlo da podrži Trampa nego što se okupi na Bajdenovim mitinzima".

Grenel se obratio na skupu u američko-srpskoj sali, u organizaciji Republikanske stranke iz Milvokija i Inicijative "Srbi za Trampa 2020" uz kongresmena Brajana Stejla.

Grenel se privatno sastao i sa uvaženim predstavnicima srpsko-američke zajednice iz Čikaga i Milvokija, gdje je bilo riječi o skoro potpisanom sporazumu u Bijeloj kući, o implementaciji sporazuma i planovima za budućnost, kao i vitalnim pitanjima koja se tiču Srbije, srpskog naroda i srpskog rasejanja, saopšteno je iz Inicijative "Srbi za Trampa 2020", prenosi Tanjug.

Veoma smo ponosni na ono što smo uradili na približavanju Beograda i Prištine u razgovorima o ekonomiji, rekao je specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel u obraćanju lokalnoj srpskoj zajednici.

Grenel je prenio i poruku predsednika Donalda Trampa srpskoj zajednici u Viskonsinu da je sporazum iz Vašingtona bio težak i da su uzbuđeni zbog njegove primjene.

odsjetio je na poziv koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio Trampu da posjeti Beograd.

- Predsjednik je rekao ići ću, pošto pobjedim na izborima, ići će kao predsejdnik SAD - prenio je Grenel, prenosi Kosovo onlajn.

Govoreći o odnosima Beograda i Prištine on je rekao da su obje strane pozvane da se fokusiraju na ekonomiju.

- Rekao sam obema stranama da imamo puno političkih tema za razgovor i možemo da nastavimo da se svađamo oko simbolike i politike još 20 godina, ali hajde da uradimo nešto što Tramp radi najbolje, a to je rast ekonomije. Dajmo nadu mladim ljudima u regionu da mogu da ostanu tu, a ne da idu u Mađarsku ili Njemačku. Dovedimo neke američke, evropske kompanije na Balkan - kazao je Grenel.

On je rekao da je ponosan i na to što se u Vašingtonskim sporazumom srpska vlada složila oko diversifikacije u energetici, navodeći da je to "pobjeda za SAD, jer je do sada 100 odsto energenata u Srbiju dolazilo Rusije".

- Ponosni smo na naš rad za Kosovo i Srbiju i region i ne mogu biti ponosniji što sam došao u srpsku salu u Viskonsinu - poručio je Grenel i pozvao Srbe da izađu na izbore i glasaju za Trampa.

- Pozivam vas da uradite nešto za predsjednika, jer je on radio za vas - rekao je Grenel okupljenim Srbima i zaključio da je "Amerika sjajna zemlja koja rješava sve probleme".