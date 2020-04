Grenel najavio ponovno pokretanje dijaloga između Beograda i Prištine

"Nakon što budu ukinuti taksa i reciprocitet (možda ove nedjelje?), počeće ozbiljan dijalog", napisao je Grenel na Tviteru.

On je istakao da je razgovarao sa liderima u Beogradu i Prištini i da im je jasno stavio do znanja da moraju da počnu da grade povjerenje.

Once tariffs/reciprocity are dropped (maybe this week?), then Dialogue begins in earnest. I’ve spoken with leaders in Serbia and Kosovo to make clear they must start building confidence today in preparation - and they’ve committed to do so. More to come soon. https://t.co/0DETVaMMPp

— Richard Grenell (@RichardGrenell) April 19, 2020