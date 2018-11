Grenada deveta zemlja koja je povukla priznanje Kosova

Ministri spoljnih poslova Srbije i Grenade Ivica Dačić i Peter Dejvid saopštili su da je Grenada povukla priznanje nezavisnosti Kosova.

Vlada Grenade smatra da je od najveće važnosti podrška rješenju budućeg statusa Kosova do koga se dođe putem dijaloga između Beograda i Prištine, navedeno je u noti.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je Tanjugu nakon susreta sa ministrom spoljnih poslova Grenade, ostrvske države u Srednjoj Americi, da je "Grenada deveta zemlja koja je poništila sve prethodne odluke u vezi sa statusom Kosova, a to znači priznanje Kosova kao nezavisne države".

Vlada Grenade je u noti koju je uputila Srbiji navela da je donijela odluku da preispita svoj stav o statusu Kosova.

"Nakon opširnog istraživanja i razmatranja, Vlada Grenade smatra da je od najveće važnosti podrška rješenju budućeg statusa Kosova do koga se dođe putem dijaloga između Beograda i Prištine, kao i da je to željeni mehanizam za postizanje pravednog, trajnog i održivog rješenja", navedeno je noti.

Takođe, u noti piše – kada dvije strane postignu dogovor, Vlada Grenade će čvrsto podržati stav oko koga se dvije strane saglase.

"U međuvremenu Vlada Grenade ukida sve prethodne odluke ili izjave u vezi sa statusom Kosova. Ministarstvo spoljnih poslova Grenade koristi ovu priliku da Ministarstvu spoljnih poslova Srbje ponovi izraze najvišeg uvažavanja".

Prije Grenade priznavanje kosovske nezavisnosti povukli su Komonvelt Dominika, Surinam, Liberija, Sao Tome i Principe, Gvineja Bisao, Burundi, Papua Nova Gvineja i Lesoto.

Dačić je rekao da je to još jedan veliki rezultat, ne samo u osporavanju kosovske nezavisnosti, već veliki rezultat u shvatanju tog problema.

"Shvatanju, da se taj problem može riješiti samo dijalogom i ovo je jedan podsticaj da se dijalogom dođe do rješenja, a ne samo, kako to Kosovo smatra, da je stvar već riješena. Vidi se da ta stvar nije riješena i tek će se kasnije vidjeti, kao i prilikom glasanja za Interpol, da je to lažna brojka o tolikom broju država koje priznaju Kosovo. Pošto navodno imaju toliki broj država, onda je za očekivati da će biti primljeni u Interpol, a ja mogu da garantujem da se to neće desiti", poručio je Dačić.