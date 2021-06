Grafit "Isus mrzi Srbe" osvanuo je na pravoslavnoj crkvi u Prištini, gdje je juče prvi put od 1998. godine služena liturgija, objavio je diplomata i pisac Јan Bankroft.

- "Isus mrzi Srbe" - rečeno mi je da je ovo sveže ispisan grafit na nedovršenoj srpskoj pravoslavnoj crkvi u Prištini nakon liturgije, koja je bila prva od 1998. godine - napisao je Bankroft na Tviteru.

Njegovo preosveštenstvo episkop raško-prizrenski Teodosije služio je juče liturgiju u Hramu Hrista Spasa u centru Prištine povodom hramovne slave - Spasovdana.

Ovo je prva liturgija koja je služena u ovom hramu od 1998. godine.

'#Jesus hates #Serbs' - told this is freshly sprayed #graffiti on the unfinished #Serbian #Orthodox church in #Pristina following today's liturgy, which I understand was the first since 1998. #Kosovo pic.twitter.com/snFZmZkRIc