Goranu je otac donirao bubreg i po drugi put mu poklonio život: "Ne mogu dozvoliti da mi se sin muči"

Bratislav Milošević (56) iz ražanjskog sela Grabovo donirao je bubreg svom sinu Goranu (31) koji je zbog teške bolesti ovog vitalnog organa bio prinuđen da se dijalizira čak četiri puta dnevno. Hiruška intervencija obavljena je na niškoj Klinici za kardiohirurgiju uz učešće više od 40 medicinskih radnika različitih specijalnosti.

Operacija je protekla uspješno, pa će Goran normalno nastaviti život i nadoknaditi sve ono što mu je bilo uskraćeno posljednjih godinu dana otkako su mu otkazali bubrezi.

Kaže da žali za vremenom koje mu je oduzeto, jer je na svakih šest sati morao na hemodijalizu, te da će novu šansu za život koju mu je pružio otac iskoristiti na najbolji način.

- Bilo mi je jako teško, nisam mogao ništa da radim, život mi je bukvalno stao. Više sam bio u bolnici nego kod kuće, prestao sam da radim i da pravim planove za budućnost. Kada mi je otac kazao šta hoće da uradi, prvo sam pomislio "Šta ako mu se nešto desi?" Međutim, on je čvrsto odlučio da mi da bubreg i evo, na sreću, zahvaljujući lekarima, dobro smo i on i ja - rekao je Goran.

- Nisam mogao da dozvolim da se on muči u 30. godina, a ja da živim normalno u mojih 56. Osjećao sam se strašno gledajući ga kako mu život prolazi na dijalizi. Odlučio sam da mu pomognem kako sam jedino mogao, svojim bubregom. Posrećilo se, sve je prošlo u najboljem redu, ljekari kažu da je to idealna transplantacija. Sada sam najsrećniji otac jer je moj sin dobio drugi život, hvala svima koji su učestvovali u operaciji, što su mu to omogućili - kazuje iz bolničke postelje Goranov otac.