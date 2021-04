Godfri: Žao mi je ali griješite i jedni i drugi, Tesla je Amerikanac

Znam da je Srbe najlakše naljutiti ako drugi kažu da je Nikola Tesla njihov po rođenju! Žao mi je, on je Amerikanac! Ne po rođenju nego po svom izboru. Prije nego što me gađate pokvarenim jajima podsjetiću da smo mi Amerikanci ponosni na nasljednike u SAD bilo da imaju japanske, meksičke, srpske korjene, rekao je juče na beogradskom aerodromu Nikola Tesla Entoni Godfri, američki ambasador, koji je novom avionu u floti Er Srbije poželio srećan put i miran let.

Premijerka Ana Brnabić koja na aerodromu svečano ispraća novi avion srpske flote na let za Njujork nasmiješila se očima u trenutku kada je ambasador Godfri govorio o Tesli. Premijerka Brnabić reagovala je na te riječi američkog ambasadora i kroz smjeh prokomentarisala da je ambasador bio na ivici "diplomatskog incidenta" koji je izbegnut. - Nikola Tesla je poštovao američko državljanstvo ali nikada nije negirao da je u srcu Srbin - zaključio je Godfri dodavši da on lično ima niz imena i predloga ko bi sve mogao da se nađe na repu nekog od aviona flote Er Srbije - Pupin, Čarls Simić, Marina Abramovič, a o košarkašima iz Srbije, rekao je, da i ne govori. - Posebna je čast kada pogledam rep ovog aviona... Lijepo ga je ispratiti u moj rodni grad Njujork... Njime su se prošlog proljeća i Amerikanci odavdje vratili kući u vrijeme početka pandemije... Er Srbija nam je u proteklih godinu dana bila od životne važnosti - dodao je Godfri podsjetivši da su se mnogi Er Srbijom vratili svojim kućama kada na početku pandemije nije letjelo ništa. "Tesla simbol naših odnosa" Godfri je izrazio zadovoljstvo što je na avionu lik Nikole Tesle za kog kaže da je simbol odnosa SAD i Srbije. Naveo je da je Tesla simbol inovacije, istrajnosti i značaja obnove i novih početaka. - Te riječi najbolje opisuju 140 godina diplomatskih odnosa SAD i Srbije i te reči treba da nas vode dalje u građenju zajedničke budućnosti, rekao je Godfri u obaćanju novinarima na aerodromu u prisustvu premijerke Ane Branbić. U obraćanju Godfri je naveo da je danas na istom mjestu kao i na početku pandemije prošle godine kada je Er Srbija pmogla da se više od 260 Amerikanaca vrate u SAD na dva specijalna leta. Za jedan od tih letova je rekao da je postavio rekord u dužini, jer je letio do Los Anđelesa. Naveo je da je Er Srbija na letovima do Nujorka do sada prevezla više od 40.000 putnika za SAD, ali da je prevozila i opremu i vakcine. .