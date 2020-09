General Ojdanić sahranjen uz zvuke pjesme "Marš na Drinu"

General armije Dragoljub Ojdanić, bivši načelnik Generalštaba vojske i ministar odbrane Republike Srbije, sahranjen je uz zvuke pjesme "Marš na Drini" i počasni plotun pripadnika vojske, u rodnom selu Ravni nadomak Užica.

Na vječni počinak ispratili su ga kćerka Milojka, unuci Dragoljub i Milan, snaja Katarina, prijatelji, kolege i saborci.

U punoj potri crkve u Ravanjskom polju o životu generala Ojdanića govorili su general u penziji Ljubiša Diković, njegovi prijatelji i kćerka Milojka. Glumica Ivana Žigon recitovala je stihove "Prkosne pesme" Dobrice Erića.

Posljednju počast odali su generali Branko Krga, Božidar Delić i drugi, bivši premijer Srbije Nikola Šainović, kao brojne ličnosti iz svih sfera društvenog života.

- Napustio nas je naš znameniti Užičanin, vojnik, patriota, general i ministar, posvećen državi, porodici i svom rodnom kraju. On je za sve nas uvijek bio "naš general" i ljudina! Još kao dijete sanjao je vojnu školu. Bio je podoficir, a poslije završene vojne akademije prošao je sve, od komandira odjeljenja, do načelnika generalštaba i ministra odbrane. Bio je magistar vojnih nauka. Zaslužio je brojna odlikovanja, od Ordena za vojne zasluge, Ordena ratnika, sve do Ordena slobode... U savremenoj istoriji naše vojske, malo je oficira koji su ovakav put imali - rekao je Diković.

- Komandovao je odbranom Srbije, braneći domovinu od NATO agresije. Donosio je najteže odluke, nosio ih je na svojim plećima. Pod njegovom komandom, znali smo da je čovjek odgovoran, principijelan, čestit i hrabar ispred nas.

Diković je istakao, da se Srbija u jednom trenutku odrekla generala Ojdanića, uslijedio je odlazak u Hag, gdje je proveo 11 godina, 4 mjeseca i 4 dana. Kada se vratio kući, skrasio se uz porodicu, ozbiljno narušenog zdravlja. Srbija ga je kasnije rehabilitovala.

- Zemlja koju si branio nije te zaštitila. Pojedinci na njenom čelu su to uradili, ostavili su te bez podrške i to je sraman dio naše istorije - dodao je Diković, podsjetivši na Ojdanićeve riječi iz njegove knjige "Od sela Ravni do Haga" - Kada jednom postaneš neko, nema nazad.

U haškom tribunalu, Ojdanić je osuđen na 15 godina zatvora.

Emotivno, skrivajući suze i teret teškog bremena koje porodica Ojdanić nosi, od svog oca oprostila se njegova kćerka Milojka.

- Cijelog života si odlazio, a mi smo znali da ćeš se vratiti. Danas smo nijemi. Svi tvoji najmiliji, mi suza više nemamo. Danas stojimo ovdje, svi tvoji voljeni, prijatelji, komšije, pripadnici vojske, poštovaoci. Tvoja predobra duša puna je razumjevanja za svakoga, više nije mogla da se bori. Ostaćeš nas ponos - rekla je Ojdanićeva kćerka Milojka, podsjetivši da su nakon generalovoh odlaska u Hag, mnogi njegovi saradnici i prijatelji ispaštali.

Na groblje u Ravanjskom polju, tijelo generala Ojdanića dočekano je uz zvuke pjesme "Na livadi gdje je breza bijela". Ispraćen je uz zvukove "Marša na Drinu" i uz počasni plotun pripadnika počesne čete Vojske Srbije.

(Novosti)