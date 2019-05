Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u parlamentu da se naslušao priča o tome ko su izdajnici u Srbiji i poručio da o tome nemaju pravo da govore oni koji ničim nisu zaštitili srpski narod.

– Naslušao sam se toga za najbolje Srbe da su izdajnici, od predvečerja kosovske bitke do danas. A to su nam uvijek saopštavali najgori Srbi, najteže epitete koristili i najgore uvrede izgovarali, a da nikada nisu ni sagledali šta ko radi ni šta su čiji rezultati – rekao je Vučić u obraćanju na posebnoj sednici Skupštine Srbije posvećenoj KiM.

Zbog toga je, kaže, uvijek tražio da se pogledaju rezultati i da se vidi šta ostaje iza.

– Ja bih postavio pitanje za sve njih. Da li postoji taj junak, taj Obilić, taj osvetnik Kosova, danas? Koji će jednim činom i tako lako, kako oni pričaju, da vrati svetu zemlju pod naše okrilje. I gde je on? – pitao je Vučić.

Kako kaže, neka mu, među vladikama, pjesnicima, intelektualcima, političarima, pokažu tog junačkog sina.

– I vjerujte odmah ću da se sklonim i pustim ga da završi taj sveti posao, jer ja nisam u stanju. I priznaću da sam bio izdajnik i da sam prodao tu najskuplju srpsku riječ Kosovo. U suprotnom to neću nikome da dozvolim, jer znam koliko se borim i koliko vrijede ljudi sa kojima to zajedno radimo i sa kojima se zajedno borimo – i za Kosovo i Metohiju i za Srbiju na Kosovu i Metohiji – poručio je Vučić.

Samo prije toga neka mi pokažu, kaže Vučić, šta su to oni sačuvali velikim riječima i busanjem u nacionalna prsa i parolama.

– Neka mi pokažu kako je to u Peći, Uroševcu, Ðakovici, kako je njihov gorući patriotizma jednog Srbina sačuvao, koliko ih je ko na Kosovo vratio – upitao je Vučić danas na posebnoj sjednici o KIM u skupštini Srbije.

Ako Priština bude ukinula takse, daću sve od sebe, dok sam predsjednik Srbije, da pokušamo da pronađemo neko rješenje, izjavio je danas Aleksandar Vučić i ukazao da će Srbi, ako ne pristanu na kompromis, sve izgubiti.

– Hoćemo li da pristajemo na zamrznuti konflikt ili da probamo da tražimo rješenje. Dok sam predsjednik, još tri godine, daću sve od sebe, ukoliko ukinu takse, da pokušamo da pronađemo nekakvo kompromisno rješenje, u kome će se voditi računa o interesima našeg naroda, bezbjednosti naših ljudi, crkvama i manastirima, kao i o interesima Srbije – rekao je danas Vučić.

Vucić je ponovio da će se zalagati za nekakvo kompromisno rješenje i naglasio da precizna istraživanja kažu da Srbima slijedi propast, ako do rješenja ne dođe.

-To govorim zarad istorije, jer pretpostavljam da je moguće da ne dođemo do kompromisa u narednih pet ili 10 godina, a to bi bila katastrofa i za Srbe i Albance. Posljedice bi bile katstrofične za nas u ekonomskom ,socijalnom i demografskom aspektu – dodaje Vučić.

Ističe da trenutno nema čak ni dijaloga, kao i da dogovor i kompromis nisu poraz, već pobjeda . To je, kako kaže, poručio lažnim rodoljubima i zaštinicima srpskih interesa koji bi da tuđa djeca brane KiM.

– Važno je da istaknem da ma koliko mnogi uživaju u nerješavanju i misle da zavisi sve od svjetskih okolnosti… svako ko to govori ne govori istinu. Ako ne bude kompromisnog rješenja, biće napada Albanaca na Srbe na Kosovu, jer Albanci gube živce – dodao je Vučić.

Evropske sile i SAD dozvolile su Prištini da šest godina ne formira Zajednicu srpskih opština, što je bila jedina obaveza Albanaca iz Briselskog sporazuma, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Jednu jedinu obavezu koju su imali nisu ispunili zato što im je neko dozvolio da je ne ispune. Zato što su im evropske sile i SAD rekle – vama je dozvoljeno da je ne ispunite – rekao je Vučić na posebnoj sjednici Skupštine Srbije posvećenoj KiM.

On je istakao da je prošlo šest godina, a da Albanci još nisu omogućili formiranje ZSO, kao što je prošlo više od 200 dana kako su uveli takse na robu iz centralne Srbije, a da se niko zbog toga “ne sekira”.

On je rekao i da niko ne reaguje ni na to što su danas ponovo najavili formiranje velike Albanije, a da bi, da se u Srbiji govori o Republici Srpskoj, bilo potpuno drugačije.

– Da je neko od nas pomenuo Republiku Srpsku, metaforično rečeno bi nas objesili u Briselu – rekao je Vučić.

On je istakao da to nije ni pravedno ni pravično i da pokazuje dvostruke standarde, ali da Beogradu ostaje jedino da razumije kako stoje stvari i nastavi da se bori na najbolji mogući način.

Predsjednik je rekao da su Albanci razumijeli da Srbi žele ZSO kako bi veze između Srba na jugu i na sjeveru bile institucionalizovane, odnosno da se povežu četiri opštine sa sjevera sa šest opština na jugu.

– To je bila naša namjera, tražili smo nadzorne funkcije, izvršna ovlašćenja – rekao je Vučić.

“Đinđić je upozoravao Savjet bezbjednosti UN”

Ubijeni premijer Zoran Ðindhić je još 2003. godine upozorio Savet bezbednosti UN da Albanci žele nezavisno Kosovo, naveo je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz sadržaja Ðinđićevog pisma UN, koji je pronašao zajedno sa saradnicima.

Kako je rekao, Ðinđić je u pismu predviđao šta će se sve dogoditi na Kosovu i Metohiji i da Albanci žele da stvore nezavisno Kosovo.

– Napisao je i da su sve bile neistine šta su govorili u prethodnom periodu i ukazao je na sve opasnosti – rekao je Vučić i dodao da tada predstavnici Srbije prvi put počinju da mole bar za podjelu Kosova.