Fila: Đinđić je tražio ratno kretanje JSO, ubili su ga jer su mislili da ih šalje u Hag

Jedan od najpoznatijih advokata sa ovih prostora, Toma Fila, ispričao je šta zna o Josipu Brozu Titu, Slobodanu Miloševiću, Miloradu Ulemeku Legiji...

On je u intervjuu za Balkan info ispričao i pojedine detalje o kojima danas malo ko zna.

O TITU I NJEGOVOM BOGATSTVU

Tito nije bio naivan čovjek. Kad su mu nudili da mu dižu spomenik on je rekao - Jeste li vidjeli šta je bilo sa Staljinom? Što da trošite pare na spomenike koje ćete da rušite poslije moje smrti. On je volio da se lijepo obuče, volio je da popije i volio je žene.

One zlatne poluge što su našli pa one imaju pečat Karađorđevića. I taj famozni sef je kraljev a ne njegov.

On je volio kao poklone da daje tabakere. To mu je valjda ostalo iz ruskog perioda... Poklanjao je srebrne tabakere i muštikle. E imao je mnogo odijela i uniformi. To je imao dosta. Bio sam na Brdu kod Kranja. Imao je predmete koje je dobijao na poklon. To je bilo ordenje, slike... I to jeste njegova privatna svojina. On je donio zakon o poklonu koji je imao dva člana. Prvi član je bio da niko od državnih funkcionera nije smio da daje i prima poklone. A drugi član je glasio da se to ne odnosi na njega.

Komunisti nisu bili alavi jer su vjerovali da će vladati zauvijek. Uglavnom su imali stanove. Razvitokom privatne svojine je počela pljačka.

DRŽAVNI UDAR U SFRJ

General Mile Mrkšić i ja smo bili prijatelji. U jedno vrijeme se među generalima raspravljalo da li da vojska izvrši državni udar. I onda smo on i ja vodili jedan razgovor na tu temu.

- Onda morate da uhapsite sve, rekao sam mu.

- Kako sve? Kako da uhapsim Miloševića?

- Pa ako uhapsite sve osim Miloševića onda je Sloba izvršio državni udar ali ne vi.

- Pa to je onda ne moguća misija.

Ja sam bio za to da vojska izvrši državni udar i da spase Jugoslaviju.

O HAPŠENJU MILOŠEVIĆA, LEGIJI, ČEDOMIRU JOVANOVIĆU

Legija me je tog dana sačekao sa fantomkom. Žena me dovezla. E onda sam mu rekao da ide da smiri moju ženu, jer se ona tresla od straha. Iako je znala Legiju.

Rekao joj je - Vesna ne brinite, Toma i ja zajedno... Što njemu to i meni.

I onda se ona smirila i otišla.

Onda sam mu rekao - Nećete valjda da pucamo jedni na druge. Legija, jer smo to rekli jednom - nema više da Srbin puca na Srbina.

Ušao sam unutra i Čeda Jovanović je bio tamo. Ja sad kažem da mi se ne sviđa program Čedine partije ali s druge strane samo je Čeda imao... hrabrosti, da ne kažem ono drugo, da bude tamo.

Ja sam mu rekao da se skloni jer je Marija Milošević pokazivala agresivnost prema njemu. Umjesto da je došao ministar policije ili tužilac. Kakvu je Čeda imao funkciju?

Marija je vikala - Skloni ovo đubre odavdje. Onda je izvadila pištolj i pucala u vazduh. Metak je mogao da ubije sudiju Gorana Čavlinu. Metak je proletio pored njega. Pa smo poslije lagali i on i ja da nije tako bilo.

O ARKANU I ŠEŠELJU

Arkan mi je bio klijent ali samo kad smo tužili Šešelja. Ja izlazim iz suda a ovi Vojini viču - Bando crvena!

- Meni vičete to? Pa ja nikad nisam bio komunista, vaš šef je bio komnunista.

Kako meni da vičete da sam crven?

- Pa tako nam rekao Voja da vičemo

- Pa vičite ali nemojte ozbiljno, nasmijem se i odem

O KARLI DEL PONTE I UBISTVU ĐINĐIĆA

Karla del Ponte se ljutila na nas što joj ne dajemo komandnu strukturu OVK da bi mogla da ih goni. Ja sam to rekao Đinđiću, a poslije kada je on ubijen, rekao sam Zoranu Mijatoviću.

Oni su tvrdili da su poslali ali činjenica je da nije bilo toga.

Po nalogu Đinđića rađeno je kretanje JSO u ratu posebno na Kosovu. Neko je pronio glas među njima da se Zoran sprema da ih pošalje u Hag. Lično mislim da je to bio razlog zašto je ubijen.