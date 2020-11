Exit festival se seli iz Novog Sada i Srbije?

Novi Sad i Srbija mogli bi da ostanu bez Exit festivala, jer su im u državnom vrhu poručili da riješe finansijske probleme otpuštanjem zaposlenih, piše hrvatski Jutarnji list, navodeći da bi jedan od najpoznatijih evropskih festivala novi dom mogao da pronađe u Umagu.

Iz Exit festivala za Telegraf.rs navode da žele da ostanu u Novom Sadu, ali da ne zavisi sve samo od njih.

Jedan od najprepoznatljivijih srpskih kulturnih brendova novi dom bi mogao da pronađe u Hrvatskoj ili Crnoj Gori, ali su u trci navodno i pojedine arapske zemlje, piše hrvatski Jutarnji list.

- Značilo bi to da će Istra iduće godine ugostiti Dejvida Getu, Solomuna, Ninu Kravic, Pola van Dajka i mnoge druge svjetske zvijezde, čiji su nastupi najavljeni za 2021. godinu - navodi list.

Sa druge strane, kako pišu srpski mediji, ukoliko dođe do preseljenja festivala sa Petrovaradinske tvrđave, najizvesnija lokacija za preseljenje Crna Gora, jer bi veliki broj Exit-ovih fanova iz Srbije najradije putovao u tu zemlju.

Razlog mogućeg preseljenja je, navode, finansijski i nalazi se u činjenici da Srbija nije napravila plan kojim bi pomogla određene privredne grane, te su skresana uobičajena godišnja davanja projektima iz kulture i turizma, zbog čega je kratkih rukava ostao i Exit.

Jutarnji list, pozivajući se na neimenovani izvor, navodi i da je finansijski gubitak ove godine oko milion evra, zbog čega bi do kraja godine morali da otpuste stotinak ljudi koji rade tokom čitave godine, odnosno nekoliko hiljada njih koji rade tokom trajanja festivala. Dodatni udarac festivalu je zadat i kada je državni Telekom odustao od sponzorstva festivala, svega sedam dana prije održavanja Life Stream-a, koji je Exit organizovao zajedno sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija.

Sa druge strane, iz Exita zasada imaju samo jednu poruku.

- Poznata je činjenica da smo tokom godina dobijali puno ponuda da se EXIT preseli iz Novog Sada i Srbije u drugu državu, jer gotovo svaka zemlja na svijetu želi da u svojoj turističkoj ponudi ima jedan od najvećih svjetskih festivala koji svake godine donosi desetine miliona evra lokalnom turizmu. Takve ponude smo do sada kategorički odbijali, jer želimo ostati i razvijati festival u našem gradu i zemlji. Nažalost, to ne zavisi samo od nas - kazali su iz EXIT tima za Telegraf.rs.

Exit je za 20 godina postojanja došao do momenta kada predstavlja najvećeg izvoznika kreativnih industrija u Srbiji, s obzirom na to da organizuje festivale u Srbiji, Crnoj Gori (Sea Dance), Hrvatskoj (Sea Star), Rumuniji (Revolution). U tom smislu, preseljenje festivala u Hrvatsku ili Crnu Goru, ukoliko im se ponude bolji uslovi, moglo bi da bude očekivano, s obzirom na to da već imaju svoje timove u tim državama, čime bi Srbija ostala bez festivala koji je u velikoj mjeri promoviše u svijetu.

Globalna pandemija korona virusa spriječila je organizatore poznatog festivala da ove godine obeleže 20 godina od organizovanja "nultog" Exit-a, ali se proslava 20. rođendana festivala planira za jul naredne godine.