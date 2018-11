Srbija se diči i ponosi što lobira protiv članstva Kosova VIDEO

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je u razgovoru sa albanskim novinarima u Briselu, da je Srbija spremna da razgovara o mnogo toga.

On je dodao da prvo treba vidjeti šta će Srbi i Srbija da dobiju pa tek onda može da se razgovara o svemu drugom.

Vučić je odgovarajući na pitanja rekao da je Srbija spremna za dijalog i da se ponaša odgovorno i ozbiljno i da je potrebno ponašati se tako i sprovoditi svoje obaveze.

Da se ne prijeti Srbima slanjem vojske, da se ponaša odgovorno i ozbiljno, a ne suprotno Cefta sporazumu...

"Ako ste u stanju da rušite sporazume, ne samo prema Srbiji nego i prema BiH od prije 10 godina koje ste potpisali - pa šta ste onda u stanju da poštujete. Šta su onda u stanju Albanci da poštuju. Nisu u stanju da poštuju Briselski sporazum, ni formiraju ZSO... Šta ste u stanju onda da poštujete" upitao je Vučić.

Na pitanje, a šta sa tim kada Srbija lobira protiv članstva Kosova u različitim organizacijama i povlačenju priznanja Kosova Vučić je rekao da se mi time Srbija diči i ponosi.

Dodao je, na pitanje da li je to u duhu normalizacije odnosa, da jeste i podvukao da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova.

"Gdje smo mi potpisali da nećemo to da radimo u kom sporazumu to piše", naveo je Vučić i takođe upitao gdje je to Srbija potpisala da će da se bori za priznavanje kosovske nezavisnosti, ili da neće da se bori protiv toga.

Kako je u razgovoru sa albanskim novinarima rekao usaglasili su se u svemu do sada da je on u pravu, i po tom pitanju i po pitanju nepoštovanja Cefte, neispunjavanja Briselskog sporazuma od strane Prištine...

Na pitanje da li će u eventualnom sporazumu Beograda i Prištine biti i međusobno priznanje kao što kaže Tači, i članstvo u UN i otvoren put Kosovu ka EU, predsjednik Srbije je rekao:

"I šta je to što još treba da vam obezbijedimo, a mi da ništa ne dobijemo - je li ima još neka želja", rekao je Vučić.

Dodao je da je Tači taj koji ovde razgovara, a da će se vidjeti kada će se vratiti na razgovore jer mora prvo neke obaveze da ispuni Priština.

"A mi smo spremni da razgovaramo o mnogo stvari, ali prvo moramo da vidimo šta je to što će Srbi da dobiju i šta je to šta će Srbija da dobije, pa tek kada to vidimo onda ćemo da razgovaramo o svemu drugom" rekao je Vučić.

Kako je rekao svi koji učestvuju u razgovoru znaju šta Srbija traži, a o razmeni teritorija nikada nije govorio.

Na pitanje, a šta bi normalizacija označavala Vučić je objasnio da je to pod brojem jedan da se poštuju sporazumi koji se potpišu.

"To je elementarni red i to tako funkcioniše u normalnim i civilizovanim narodima. Znate - kada nešto potpišete onda to sporovodite u djelo i tako bi neko trebalo da se drži onoga što je potpisao" poručio je Vučić.

Prema njegovim riječima Beograd se drži onoga što je potpisao.

"Kao što vidite - ne možete da mi pronađete papir kojeg se Srbija ne drži, a ja vama odmah pronašao dva kojeg se Albanci ne drže" rekao je Vucicć albanskim novinarima.

"U tome je razlika i to je ono što mora da se promijeni da bi mi uopšte nastavili dijalog. A od bilo kakvog sporazuma smo miljama miljama udaljeni" zaključio je Vučić.

Na pitanje albanske novinarke, a u vezi ubistva Olivera Ivanovića Vučić je rekao:

"Kosovska policija je u potpunosti zadužena, 100 odsto, za istragu ubistva Olivera Ivanovića. Je li to istina ili nije?", odgovorio je.

Novinarka je, odgovorila - nije, na šta je Vučić dodao:

"Na žalost po vas istina je. Dobro je ako smatrate da sam ja u pravu, to znači da kosovska policija nema kompetencije ni ovlašćenja u Kosovskoj Mitrovici. Čestitam vam na tome, i veoma sam srećan što to čujem. Mi ćemo se pobrinuti za taj slučaj. Hvala što ste to rekli. To je za mene veoma važno", odgovorio je on.

Upitan kad se vraća za pregovarački sto Vučić je kazao, da će to biti čim njegovi "albanski prijatelji počnu da ispunjavaju obaveze" koje su potpisali prije 10 odnosno pre 5 godina i kad prestanu da prijete Srbima.

Na konstataciju albanske novinarke da se Srbija nije izvinila za počinjene zločine na Kosovu, Vučić je uzvratio da niko iz Prištine nije kažnjen za zločine nad Srbima:

"Mnogo je ljudi kažnjeno zbog počinjenih zločina, ali nijedan iz Prištine, a puno je ratnih zločinaca iz Prištine. Masa njih koji su ubijali Srbe, silovali Srpkinje, vadili im i prodavali organe, niko nije bio čak ni javno kritikovan zbog toga. U Srbiji se bavimo našim ratnim zločincima i to ćemo i dalje raditi, ali druga strana nažalost nikad ništa nije uradila po tom pitanju", zaključio je on.