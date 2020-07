EU objavila novu listu: Srbija i Crna Gora i dalje nisu na njoj

Srbija je, zajedno sa Crnom Gorom, skinuta sa liste Savjeta EU zbog pogoršane epidemiološke situacije u zemlji.

Odluka će važiti najmanje dvije nedelje, pošto će se o mogućnosti ponovnog otvaranja spoljnih granica EU za građane Srbije razgovarati ponovo za dvije nedjelje.

Council updates the list of countries for which member states should gradually lift travel restrictions at the external borders as from 16 July 2020 ⬇️

— EU Council (@EUCouncil) July 16, 2020