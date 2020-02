Epidemija gripa prijavljena u Beogradu

U Srbiji je u porastu broj lica sa simptomima respiratornih infekcija i oboljenjima sličnim gripu, a epidemija gripa je u ovom trenutku prijavljena u Beogradu, te u Pirotskom, Mačvanskom i Zlatiborskom okrugu.

LJekar Darija Kisić Tepavčević iz Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" rekla je za RTS da je epidemiološka situacija gripa potpuno uobičajena za ovo doba godine.

"Registruje se visoka aktivnost virusa gripa, ali to je potpuno očekivano. Nekoliko regiona u našoj zemlji i grad Beograd su prijavili epidemiju. To znači da je broj obolelih kvantitativno veći nego što je očekivano na osnovu broja obolelih u prethodnim nedeljama, ali to je sve u skladu sa onim što se očekuje u ovom periodu godine", istakla je Tepavčevićeva.

Prema njenim riječima, najveća učestalost obolijevanja je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

"Nalazimo se u doba godine kada je raspust i to će sigurno da uspori dalji tok kretanja respiratornih infekcija. Ne možemo da govorimo da li će se produžiti raspust. Međutim, imajući u vidu epidemiološke karakteristike i da raspust traje već desetak dana i trajaće do utorka, 18. februara, pretpostavljamo da će to da bude dovoljno za usporenje toka virusa", navela je Tepavčevićeva.