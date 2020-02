Elitna prostitutka otvoreno o detaljima najstarijeg zanata

Većina djevojaka na svijetu koje se bave najstarijim zanatom ima gotovo istu priču kako i zašto su počele da prodaju tijelo.

Mirela P. (26), bez dlake na jeziku otkrila je detalje svog posla, kao i da su sada u trendu “domino dame” i da je mušterija od nje zahtevala da ga davi dok ne izgubi svijest!

Naizgled je sramežljiva devojka, diskretno našminkana, kestenjaste kose i zanosnih oblina, koje pokušava da sakrije. Kad progovori, vidi se da je obrazovana, kao i da ima južnjački akcenat. Ispričala je da su joj klijenti biznismeni, bankari, privrednici, vlasnici jakih firmi, ali dešava se i da bude i neko ko je iz svijeta sporta – uglavnom fudbaleri. Njene usluge traže oženjeni, razvedeni, samci.

– Odluka da se bavim ovim poslom nije došla odmah. U ovaj posao uvela me je moja tadašnja cimerka. Zajedno smo studirale, ali znala sam da se ona bavi ovim poslom. Dok sam studirala, radila sam u parfimeriji i u butiku, ali plata je bila mala. Često je kasnila, trebalo je platiti kiriju, račune, ispite, a na pomoć roditelja u unutrašnjosti nisam mogla stalno da se oslonim jer su slabo zarađivali. Kako je plata dosta kasnila, upitala sam šefa kada ću je dobiti, na šta se on nasmijao i rekao da mogu da zaradim i mali bonus ukoliko budem dobra prema njemu. Odbila sam ga i taj razgovor prepričala cimerki, na šta mi je ona rekla da se sve vrti oko seksa. Mi imamo nešto što je muškarcima potrebno – u dahu se prisjeća Mirela.

Dodaje da nisu puno pričale o tome.

– Jednog dana upitala me da li bih išla sa njom. U pitanju su bili njeni stalni klijenti. Nisam odmah pristala, ali kako mi je bio potreban novac, pomislila sam: “Šta me briga, idem jedno veče, zaradiću 500 evra.” Otišli smo i moram da kažem da je to prvo iskustvo bilo dobro. Momci su bili nekoliko godina stariji od nas, bili su zgodni, fudbaleri s puno para. Sutradan sam cijeli dan razmišljala o tome, međutim, odlučila sam da se time neću baviti jer sam u tom periodu bila u ozbiljnoj vezi. Naravno, kada je novac otišao na kiriju i račune, a plata u parfimeriji gdje sam radila i dalje kasnila, pitala sam cimerku da me ponovo povede na neki posao. Tako je krenulo i tako još traje – otkriva Mirela dok mirno ispija kafu.

Ona prepričava i bizaran zahtjev jednog klijenta.

– Imala sam, recimo, situaciju da je jedan biznismen volio da dominiram nad njim. Tražio je da ga davim jednom posebnom ogrlicom, ali tražio je da ga davim dok ne izgubi svijest. Odbila sam to – kaže Mirela.

Ona navodi da je pokušavala da se bavi pristojnim poslom, ali da nije imala sreće.

– Pokušavala sam da radim druge poslove, ali nije išlo. Po završetku studija željela sam da nađem posao u struci i izađem iz ovog posla. Međutim, traženje posla u struci bilo je ravno traženju izgubljenog blaga, a od nečega je trebalo da se živi, u tom periodu i otac mi je preminuo, a on je privređivao i zarađivao kod kuće – otvara dušu Mirela sa sjetom u očima zagledana u daljinu