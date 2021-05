Electra Elite šokira: Prostitucija nije težak posao

Transrodna pjevačica Elektra Elit koja je nedavno priznala da se bavi prostitucijom u Švicarskoj, otkrila koliko novca može da se zaradi, pa šokirala kada je rekla da je u krevetu kao pitbul.

- Muškarci dolaze kod mene zbog zasićenosti od kuće i žene. Ali dobro, ne može seks sa ženom da bude kao što je seks sa mnom! Ja sam tu mnogo jača od žene što se tiče seksa. Znači žena ti je onako čivava varijanta, a ja sam pitbull varijanta! Tako da muškarcima valjda treba to iživljavanje, divlji seks i tako to. Prostitutka uopšte nije težak posao. Ja sam to tako izgradila, da ja na primjer od svojih 100 procenata klijenata, 70 odsto je bla, bla – psihologija i pričanje sa njima, jer to su ljudi koji kod mene dolaze već godinama.

Meni to odgovara jer on umjesto jednog sata, zaglavi sa mnom u priču, pričamo tri sata i to je za mene perfektno, bez seksa i ostalih stvari. Inače, jako interesantno kod naših klijenata je da ti prvo kažu: ‘Samo da znaš, ja nisam gej!’ To je psihologija znači žešća! Poslije se pitaš da li sam ja luda ili da li je on lud. Ljudi ne znaju da je najmanje plaćena ženska prostitucija. Najskuplja prostitutka je trans prostitutka! Poslije toga ide gej prostitutka, i na kraju je žena najjeftinija, jer su se valjda zasitili žena, pa sad žele ove egzotične stvari – rekla je Electra.