Ekstremisti upozoravaju: Ultimatum vladi da ne trguje teritorijama VIDEO

Na snimku su petorica maskiranih muškaraca, odjevenih u crno, sa albanskim obilježjima. Trojica stoje s puškama, četvrti drži zastavu, dok peti izgovara tekst na albanskom.

Video je na svom Tviter nalog postavio holandski novinar Vinsent Triest, koji radi u Albaniji i koji je preveo sve na engleski.

"Tražimo od političara da prekinu da prodaju ili trguju teritorijom zarad svojih ličnih interesa. Treba da pritisnemo politički i ekonomski Grčku da povuče ratni zakon (sa Albanijom). Treba direktno da protjeramo poglavara albanske pravoslavne crkve (Grka). Moramo direktno da zaustavimo razgovore o trgovini teritorijom Sjeverne Mitrovice i Preševske doline", poručio je naoružani maskirani ekstremist na snimku.

U nekoliko postova koje je potom postavio, novinar Trieste je objasnio da je riječ o manjinskoj ekstremističkoj grupi koju većina stanovništva i političara ne uzima za ozbiljno, ali ipak, kako kaže, treba voditi računa o tome da oni postoje i da bi lako, uz dobar trening i nabavku još oružja, lako mogli postati ozbiljna prijetnja.

AKSH most of the times isn't taken that serious by a majority of journalists/politicians. Yet their access to weapons and uniforms, can make this group with some training, a far bigger problem for security apparatus in Kosovo/Albania. (7)

— Vincent Triest (@VincentTriest) September 12, 2018