Ekipa Velje Nevolje spremna da ga izda: Nude saradnju za slobodu

Javni tužilac će pozvati pripadnike grupe Veljka Belivuka da u roku od 30 dana napismeno dostave sve što znaju o krivičnim djelima koja su počinjena. Nakon toga, biće odlučeno da li će sporazum o svjedoku saradniku biti zaključen ili će biti odbijeni kao svjedoci saradnici.

Advokati Zora Dobričanin, Svetozar Vujačić i Nebojša Perović za "Mondo" su otkrili ko bi mogli biti svjedoci saradnici u slučaju Belivuk, kakve privilegije se dobivaju ovim statusom i šta garantira da njihov identitet neće biti otkriven.

Advokat Svetozar Vujačić kaže da očekuje da se u slučaju Veljka Belivuka pojavi svjedok saradnik koji će biti prihvaćen.

- Do sada je već bilo onih koji su se javili, ali pitanje je da li su prihvaćeni. Ne mora svako ko želi da ima ovaj status da ga dobije, već se procjenjuje kakve informacije neko može da pruži i koliko su one vrijedne - kaže Vujačić.

Svjedoci saradnici su ljudi koji za koje postoje dokazi da su izvršili krivična djela, objašnjava Vujačić.

- Prvi uvjet da neko postane svjedok saradnik je da je bio član neke kriminalne grupe, ali ne i organizator odnosno vođa te grupe. To smo vidjeli u slučaju Čumeta i Bagzija, koji su bili članovi, ali ne organizatori u Zemunskom klanu. Drugi uvjet je da kaže informacije o krivičnim djelima koja su teža od onih koja je on sam počinio. To praktično znači, ako je neko ukrao 200.000 eura ili počinio ubistvo, on može da bude svjedok saradnik ako kaže informacije o onom ko je ukrao million i počinio 10 ubistava - kaže Vujačić.

Član kriminalne grupe koji želi da postane svjedok saradnik, svojeručno treba da napiše predlog tužilaštvu, zatim ih tužilac poziva i započinju pregovor.

- U tom dokumentu moraju da napišu šta imaju da kažu o slučaju, imaju li dokaze da je to što kažu istina, recimo da li znaju gdje je neki leš zakopan. Status svjedoka saradnika mu se daje tek kada se provjeri da li su informacije tačne, da li je leš zaista zakopan na tom mestu. Zato je bez svjedoka saradnika teško dokazati veliki broj dela - objašnjava Vujačić.

