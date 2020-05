"Egzit i Guča će se sigurno održati"

Doktor Branimir Nestorović je, gostujući na TV B92, iznio svoja gledišta o trenutnoj situaciji i periodu nakon što epidemija u potpunosti prođe.

Odgovarajući na pitanje da li smo pobijedili korona virus Nestorović odgovara da mi nemamo ozbiljnije pacijente već dvije nedjelje.

"Mogu da kažem da smo za ovaj krug završili", rekao je on.

On kaže i da će ove godine "sigurno biti održani festivali Egzit i Guča".

Nestorović je iskazao uvjerenje da je naš pristup epidemiji "bio odličan, ali da sada sve treba pustiti

"Stariji još uvijek treba da nose maske i da se čuvaju. Mislim da će do kraja ovog mjeseca sve proći", rekao je on.

Citirao je i doktora Igora Rudana koji je rekao "da je sada vrijeme na pravo da se zarazimo".

"Zamislite čovjeka koji ima zanatsku radnju koja ne radi i on ostaje bez novca. On mora da procijeni rizik zato što će korona proći. On će se možda zaraziti, ali teško da će umrijeti. Ako mu umre radnja, on će sigurno da umre. Njegova djeca postaće socijalni slučajevi", dao je primjer Nestorović.

On kaže da ljudi moraju da shvate da ovo više nije virus.

"Mi ćemo sada najviše vremena potrošiti na one koji dolaze iz inostranstva. Kakav virus donose, koji soj. Ovaj virus što cirkuliše kod nas nestaje, on umire", izjavio je i dodao da ostaje pri stavu da se virus neće vraćati.

Nestorović kaže da mu je termin socijalnog distanciranja "totalno odvratan".

"Kakvo socijalno distanciranje? Izbjegavaj bliske kontakte sa nepoznatim ljudima. Tako se to zove na srpskom. Socijalno distanciranje je kada si potpuno otuđen, to nije u prirodi nas Srba. Vidim da su ljudi počeli da se rukuju što je lijepo i da se grle, dočekali su taj momenat", kaže Nestorović usput naglasivši da je bitan i mentalni povratak u normalu.

Dr Nestorović je rekao da je čitao studije ljudi koji se ozbiljno bave korona virusom i oni tvrde da drugog talasa neće biti.

- Ako ga bude, onda će teorije zavjere biti tačne i to će postati ozbiljna tema za razmatranje - rekao je Nestorović.