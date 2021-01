Džimi koji je sinoć ubijen u Starčevu i ranije bio meta napada - Tukli ga šipkama

Mladić Timotije S. zvani Džimi (24), koji je sinoć ubijen u Starčevu kod Pančeva, od ranije je bio na meti nasilnika, a prije nekoliko godina brutalno je pretučen metalnim šipkama.

Kako je za "Kurir" ispričala poznanica Timotija S., ovo nije prvi put da se mladić našao u obračunu, samo što se on ovoga puta završio kobno.

- Prije nekih pet, šest godina on se posvađao sa nekim drugim momcima, inače svojim vršnjacima. Čini mi se da je tada do svađe došlo zbog neke miksete koju on nije htio da vrati. Tada je dobio strašne batine - navodi njegova poznanica i dodaje:

- Od batina je bio sav unakažen, nekoliko mjeseci nije izlazio iz kuće. Polomili su mu čak i zube. To se isto desilo u Starčevu. Sačekali su ga negdje i tukli metalnim šipkama - kaže sagovornica, inače poznanica Timotija S.

Inače, ubijeni Timotije S. navodno je bio pripadnik Partizanove navijačke grupe "Principi". On se sinoć navodno sastao sa jednim navijačem Crvene zvezde. Prema riječima našeg izvora iz navijačkih krugova, navijačku grupu "Principi" formirao je Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, koji je prošle nedjelje izbjegao likvidaciju u Tivtu.

Aleksandar Vulin, ministar policije rekao je jutros da je u Pančevu ubijen mladić u obračunu dve bande narko-dilera.