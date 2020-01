Dvostruka radost: Doplivao do Časnog krsta, a onda zaprosio svoju djevojku

Tridesetogodišnji Milan Kićović iz Leštana imao je dva razloga za slavlje danas. Naime, nakon što je prvi doplivao do Časnog krsta na Dunavu u Vinči, pred takmičarima je svoju dugogodišnju djevojku Lidiju – zaprosio!

Milan, inače vlasnik radnje koja se bavi isporukom kuvanih jela i keteringom, učesnik je bogojavljanske svečanosti plivanja od samog početka kada je ona krenula da se obilježava u Vinči 2015. godine.

– Ovo je peti put da sam dio ovog svetkovanja. Jedan sam od onih koji ovde plivaju od samog početka obilježavanja Bogojavljanja u Vinči na ovaj način. Ne bavim se plivanjem profesionalno, ali sam sportista, rekreativno igram fudbal i idem u teretanu – priča zadovoljno Milan za Blic.

On je o pravom trenutku kako, kada i na koji način da zaprosi devojku razmišljao ranije ljetos, kada mu je, kako kaže, na um pala ideja da bi najljepše bilo da ovaj čin prosidbe izvede na veliki praznik Bogojavljanje.

– Pomislio sam da je najbolje da sačekam ovaj praznik i to napomenuo mojim prijateljima koji su me u toj ideji podržali. Nakon iznošenja krsta iz vode, krenula je ceremonija. Organizatori su publiku obavestili da će jedan momak sada zaprositi svoju djevojku i na razglasu rekli ime moje izabranice. Zatim je moja djevojka došla do mjesta na kome smo mi učesnici plivanja stajali i ja sam tada izvadio prsten i zaprosio je – uzbuđeno priča Kićović.

Milanova djevojka je glasno rekla: “Da”, a sve je propraćeno gromoglasnim aplauzom okupljenih.

Mladić je nakon proslave povodom plivanja krenuo put svoje kuće kako bi sa svojim prijateljima i rodbinom proslavio ovaj praznik sa budućom članicom ove porodice.

