Dvadeset godina od herojske pogibije pilota Milenka Pavlovića

Na današnji dan, prije 20 godina, herojski je poginuo pilot Milenko Pavlović, koji je izvukao mlađeg kolegu iz kokpita i poletio ka nadmoćnijim NATO avionima koji su napadali Valjevo.

Pukovnik Milenko Pavlović bio je komandant 204. lovačko-avijacijskog puka kada je počelo NATO bombardovanje.

Tada se samo 14 "migova 29" moglo suprotstaviti NATO avijaciji sa 600 najsavremenijih letjelica. Sa upola manjim dometom radara i tri puta manjim dometom raketa srpski piloti bili su nemoćni, ali su svi bespogovorno izvršavali zadatke.

Kada je 4. maja 1999. stiglo naređenje o polijetanju na NATO avione, Pavlović je tražio da po svaku cijenu spriječi mlađeg kolegu kako bi sam stao u odbranu neba nad Valjevom.

Tada je prišao avionu i rekao: "Majku vam dječju, nećete vi da ginete, ja ću". Izvukao je iz kokpita mladog pilota i poletio put rodnog kraja.

Milenkov let je trajao oko dvanaest minuta. Kada su ga iz operativnog centra upitali da li vidi neprijateljski avion, on je odgovorio: "Vidim ih, ali vide i oni mene".

Zavladao je tajac, a prije nego što je iščezao sa radara njegove posljednje riječi bile su: "Imaju me".

Država Srbija je Pavlovića odlikovala Ordenom za hrabrost, a SPC je njegovoj porodici dodijelila Orden Svetog vladike Nikolaja za junačko djelo.

Njegovo herojstvo simbolično obilazi svijet i na poštanskoj marki. A u Osečini centralna gradska ulica ponijeće ime pilota-heroja.

U Gornjem Crniljevu živi njegova majka Radmila, ali više nema snage za izjave. Ranije je, kaže, već sve rekla.

"Sve to što je bilo dosad, mislim, svima mogu da se zahvalim, a narodni heroj, još nije ga niko proglasio. To bi bila moja jaka želja, ali ja ne znam da li ću to da dočekam, i šta će to da bude. Ali, on je za majku narodni heroj i ako ga ne proglase", rekla je ranije njegova majka Radmila, prenosi RTS.

Pilot Milenko Pavlović rođen je 5. oktobra 1959. godine u Gornjem Crniljevu. Završio je vojnu gimnaziju "Maršal Tito" u Mostaru, uprkos protivljenju roditelja da izabere poziv pilota.

Vazduhoplovnu akademiju završio je u Zadru. Komandant 204. lovačko-avijacijskog puka postao je 1998. godine. Iza njega su ostali supruga i dva sina.

Radio-televizija Srbije je na godišnjicu bombardovanja 2006. godine emitovala dokumentarni film o Milenku Pavloviću "Let u smrt", autora Slađane Zarić.