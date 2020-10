Dva virusa mogu da obore zdravstveni sistem

Vakcinacija protiv sezonskog gripa posebno je važna ove sezone kada imamo pandemiju drugog smrtonosnog virusa - virusa korona (SARS-CoV2), jer bi oni zajedno mogli da "obore" zdravstveni sistem, kaže imunoolog Srđa Janković.

On je za Tanjug pojasnio da je vakcinacija protiv sezonskog gripa važna svake godine, da grip nije bezazlen kao što se misli, već da je u pitanju bolest koja odnosi ljudske živote.

– Sada kada imamo pandemiju i drugog smrtonosnog virusa, još je važnije da se sprovede što bolje prevencija protiv gripa, da se što veći broj ljudi vakciniše, posebno iz rizičnih grupa, da ne bismo imali kumulativni efekat dva smtonosna virusa – naveo je on.

Kako kaže plaši ga da bi dva virusa zajedno mogla da obore zdravstveni sistem.

– Kada imamo dvije epidemije koje su aktivne, jedna će otežati borbu sa drugom, crpeće nam resurse i zbog toga je jako važno da se vakcinacije sprovedu – naglasio je on.

Ocjenjuje da je epidemiološku situaciju u Srbiji, što se tiče virusa korona, povoljnija nego u zemljama regiona i zemljama Evrope, ali da se povećava broj oboljelih.

– Porast broja oboljelih se već registruje i svi zajedno i solidarnmo treba da sprovedemo mjere koje su na snazi. Po potrebi će one biti i pooštrene. Mjere koje su danas donijete su korekcije postojećih, suština ostaje ista – distanca, maske, higijena i dezinfekcija – naveo je Janković.

On je naglasio da je u školama sporadično zaražavanje među djecom i da nije došlo do prenošenja virusa u “značajnoj mjeri”, te da nije neophodno da škole u potpunost obustave rad.

– Mjere se u školama sprovode i to dobro funkcioniše. Ukoliko se u odjeljenju pojavi više od jednog zaraženog učenika, to odjeljenje prelazi na nastavu na daljinu. Virusa u školama ima i treba voditi računa o tome, ali još uvijek opasnost po zdravlje učenika i po pogoršanje epidemiološke situacije nije takva da bismo razmisljali o tome da bi nastava bila potpuna na daljinu -naglasio je on.

Naglašava da se taj model u školama pokazao kao veoma efikasan i da će nastaviti da ga sprovode i dalje.

Podsjeća da je snazi zabrana okupljanja u zatvorenim prostorima, gdje na jednom mjestu ne može da bude više od 30 ljudi, .

– Ako se situacija bude pogoršavala možda će i 30 biti veliki broj, možda ćemo morati da smanjimo taj broj. Kada bi se sve mere koje su na snazi sprovedile mogli bi da suzbijemo rast broja oboljelih, da krivu zaravnimo i sačuvamo ljudske živote i zdravstveni sistem”, naveo je Janković.

Što se tiče otvorenog prostora neophodno je da se drži distanca i nose maske.

-Svi koji se nalaze u masovnijem društvu, a ne poštuju preventivne mjere dovode do velikog rizika prenošenja virusa i do fenomena tzv. superprenosioca kada jedno osoba simultano zarazi veliki broj ljudi – naglasio je Janković.