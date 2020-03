Državljanin Srbije među zaraženim članovima posade na kruzeru kod San Franciska

Koronavirus je registrovan u 90 zemalja, broj zaraženih premašio je 100.000, umrlo je oko 3.400 ljudi, a oporavilo se više od 54.000.

Od evropskih zemalja, najteže je pogođena Italija – 200 preminulih i 4.600 zaraženih. Na kruzeru "Velika princeza" kod San Franciska, na kojem je 3.400 putnika i članova posade, potvrđeno je da je 21 osoba zaražena koronavirusom, među njima i jedan državljanin Srbije.

Na kruzer "Velika Princeza" kojem je zabranjeno da pristane u San Francisko, helikopterima američke Nacionalne garde dostavljeni su paketi sa testovima na virus. Kod 60 do sada testiranih putnika i članova posade, infekcija je utvrđena kod 21, među kojima je i 29-godišnji Ivan Sofronijević koji na brodu radi kao konobar.

"On je tri dana bio bolestan, rekao je svom supervizoru da treba da ide kod ljekara, da mu nije dobro, ali ovaj mu to nije dozvolio, mislio je da neće da radi. Kaže prehladio sam se, uši su mi zapušene, imam temperaturu, malaksao sam, ali moram da radim. Onda je tek po podne otišao kod ljekara, oni su ga odmah izolovali. Doktorka je došla, pregledala ga i rekla da zna da ima virus korona. On je u izolaciji, ne zna ni ko je zaražen ni šta se dešava, ne smije da izađe, hrana mu se donosi ispred vrata. Rekla je doktorka da ne piju nikakve ljekove, da se taj virus navodno povlači sam od sebe kao i ovaj grip, da će samo biti u karantinu u nekoj lokalnoj bolnici 14 dana", ispričala je Milena Sofronijević, majka oboljelog Ivana sa broda "Velika princeza".

Počela je helikopterska evakuacija putnika sa broda. U SAD do sada je 150-oro zaraženih, a 17 osoba je preminulo.

Američko-izraelski savjet za javne poslove saopštio je da su najmanje dvije osobe koje su prisustvovale nedavnoj konferenciji u Vašingtonu pozitivne na koronavirus.

U Italiji, koja ima najveći broj zaraženih tim virusom u Evropi, obolio je i Nikola Cingareti, lider Demokratske partije, jedne od vladajućih stranaka u Italiji.

U Italiji je zabilježeno skoro 5.000 slučajeva zaraze, a tokom jučerašnjeg dana od posledica virusa preminulo je 49 osoba. Italijanski Nacionalni institut za zdravlje saopštava da je prosečna starost preminulih 81 godina.

"Sve žrtve virusa su i ranije imale različite zdravstvene probleme. Ipak, ohrabruje da je više od 500 osoba izliječeno, dok je stopa smrtnosti prema broju zaraženih četiri procenta", izjavio je Anđelo Boreli, direktor italijanske Kancelarije za civilnu zaštitu.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je novu mapu puta za strategije istraživanja i razvoja u cilju zaustavljanja širenja virusa, i ponovo pozvala države da preduzmu mjere u borbi protiv širenja virusa.

"U mapi su strategije za devet ključnih oblasti. Trenutno se pravi 20 vakcina a mnoga klinička ispitivanja su u toku", naveo je Tedros Gebresijus, generalni direktor SZO.

U Јužnoj Koreji, koja je u Aziji najteže pogođena poslije Kine, ima više od 7.000 zaraženih, a umrlo je 46-oro ljudi. Kineska vlada zabranila je da se divlje životinje uzgajaju i jedu zbog izbijanja korona virusa.