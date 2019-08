Drecun: Imamo nove dokaze protiv Ramuša Haradinaja

Radna grupa koju je formirao Odbor za Kosovo i Metohiju parlamenta Srbije čini sve kako bi prikupila što je moguće više dokaza, da obezbijedi dokumentaciju i eventualno svjedoke koji bi potvrdili zločine koje je počinio Ramuš Haradinaj, izjavio je Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju za RTS.

"U tom smislu mislim da smo na dobrom putu, da ima dovoljno dokaza, ali na Specijalizovanom tužilaštvu je da odluči kakav je kvalitet tih dokaza i da onda odluči da li će podići optužnicu", naveo je Drecun.

Prema njegovim riječima, radna grupa je uradila ogroman posao.

Dodaje da materijali koje eventualno mogu da se koriste u krivičnom postupku, uključujući i Haradinaja mogu da se podijele u tri kategorije.

"To su izjave po ZKP žrtava i svedoka počinjenih zločina OVK, naredbe, pravilnici i uputstva, ratni dnevnici, šifrarnici koje su potpisivali komandanti zona i lokalnih štabova, priznanice, reversi, mape, fotografije, audio-zapisi i aktivnosti OVK. Zločini su razvrstani prema operativnim zonama, teritorijama, opštinama i krivičnim delima", istakao je Drecun.

Dokumentacija je, navodi, na sigurnom.

"Ostvarili smo saradnju sa Specijalizovanim tužilaštvom i radimo postepeno. Dakle, želimo da vidimo koje će predmete oni procesuirati, pa im onda dajemo dokumentacfiju. Mi smo napravili tabele za sve počinjene zločine. Identifikovali smo zločine, izvršioce, potencijalne svedoke", naveo je Drecun.

Prema njegovim riječima timovi Haškog tribunala između 1999. i 2000. godine ekshumirali su ukupno 4.019 posmrtnih ostataka, od kojih je samo 50 odsto identifikovano, a od identifikovanih je samo jedna osoba je srpske nacionalnosti.

"Neidentifikovana tela su ponovo zakopavana na lokacijama koje su do danas delimično nepoznate. Nakon završenih aktivnosti Haškog tribunala utvrđeno je da postoji najmanje 1.150 tela sa 80 lokacija kojima se gubi svaki trag. Zašto im se gubi svaki trag? Da nisu možda srpske žrtve u pitanju", upitao je Drecun.

Ilegalni zatvori OVK

Kaže da ono što je interesantno kod Haradinaja i zbog čega mora da snosi odgovornost su ilegalni zatvori terorističke OVK.

"Mi smo napravili kompletan presek i identifikovali sve te zatvore po zonama. Zona Lab - deset logora, zona Šalja 13 logora, zona Drenica, Hašim Tači 16 logora, zona Paštrik 37, zona Dukađini u kojoj je Ramuš Haradinaj direktno odgovoran za te zatvore - 33 zatvora, 237 dokumenata. Ukupno skoro 160 zatvora", naglasio je Drecun.

Dodaje da kada se pogleda spisak zatvora i komandante zona koji su identifikovani, onda lako možete da se dođe do onih koji mogu da se nađu na optužnicama.

"Ono što je posebno interesantno za Haradinaja je selo Junik, ilegalni zatvor. Onaj ko je formirao zatvor je Ramuš Haradinaj, Daut Haradinaj, Idriz Baljaj zvani Toger. Auto-moto društvo ‘Start‘ Đakovica, opet Haradinaj. Kod tog logora imamo svedočenje pokojnog Vukašina Šćekića koga su na prevaru doveli u taj ilegalni zatvor, na leđima su mu nožem utiskivali UČK. On je dao izjave svim nadležnim organima. Šćekić je uspeo da pobegne iz tog ilegalnog zatvora", kazao je Drecun.

"Glavni egzekutor vodi do Haradinaja"

Haradinaj, kaže, može da odgovara po komandoj odgovornosti.

"Haradinaj ima i direktnu odgovornost za taj zatvor. Mi smo identifikovali četiri ilegalna zatvora na području Đakovice: Auto-moto društvo ‘Start‘, fabrika duvana ‘Virdžinija‘, Piskote i hotel ‘Paštrik‘. Glavni egzekutor svega toga bio je Idriz Baljaj. On je bio pod direktnom komandom Haradinaja. Bio je komandant jedinice Crni orlovi. On direktno vodi do Ramuša Haradinaja. Osuditi njega, a ne osuditi Haradinaja prosto je neshvatljivo", naveo je Drecun.

Ramuš Haradinaj, pored tih brigada koje je imao, imao je i specijalne jedinice - vojne policije, Crne orlove i specijalnu jedinicu mudžahedina koja je bila u Smonici.

"Te specijalne jedinice imaju grupe za otmice, ispitivanje, torturu i likvidaciju. S obzirom na to da se ovaj proces nalazi u veoma osetljivoj fazi gde je posebno problematično sačuvati svedoke, ne mogu mnogo detalja da iznosim. Imamo izjavu pripadnika OVK o napadu na srpsko selu, pri čemu su ranili jednog Srbina, polili ga benzinom i živog ga zapalili. Izgleda da je u okolini svakog od četiri ilegalna zatvora bila masovna grobnica, gde su ubijeni Srbi, Albanci i Romi", istakao je Drecun.

Drecun je naveo izjavu jednog Albanca da je jedan Srbin bio u zatvoru auto-škole "Start", a da je onda prebačen u "Virdžiniju" odakle mu se gubi svaki trag.

"Nešto kasnije sam saznao da su ubijeni, a da su im tela bačena na deponiju", stoji u izjavi tog Albanca.

Ima, navodi, mnogo izjava i svjedoka.

"Radimo postepeno, imamo bazu podataka, napravili smo pravni okvir i deo po deo dokumentacije ćemo predati Specijalizovanom tužilaštvu, zavisi od predmeta koji će oni formirati", zaključio je Drecun.