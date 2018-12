Dragičević: Šta Vučić ima da traži ovdje? Ko je on? I on će u Srbiji dobiti šta treba

Davor Dragičević je u untervjuu za sarajevsku TV 1 izjavio da će predsjednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić “dobiti šta treba”, prenose beogradski mediji.

On je povodom toga što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su među policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao: "Šta Vučić ima da traži ovdje? Ko je on? I on će tamo (u Srbiji) dobiti šta treba".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je sinoć narod u Republici Srpskoj da ne sluša lažove i one koji bi da posvađaju "dva oka u glavi" i poručio da je Srpska opstala zato što je imala snažnu podršku Srbije.

"Bez podrške Srbije, ne pitajte me i nemojte da vam govorim šta bi svi oni koji žele uništenje Srpske i sa kojom lakoćom to i učinili. Narodu u Srpskoj želim da kažem da nijedan policajac iz Srbije nije učestvovao ni u Banjaluci niti u bilo kom drugom događaju", rekao je Vučić za RTS.