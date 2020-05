Dr Tiodrović: Ako se zaustavi jedno žarište, moguće da se epidemija ne vrati

Virus korona se polako seli na južnu poluloptu, novo veliko žarište je u Brazilu i ako ga tamo zaustave, moguće je da nam se epidemija više neće vraćati, kaže epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

Prema njegovim rečima, maske ćemo sigurno nositi u narednih mjesec dana, a nakon toga bi moglo da dođe do potpunog popuštanja mjera.

Prema riječima prof. dr Branislava Tiodorovića, naredni korak u popuštanju mjera je dozvola za veća okupljanja, posebno na otvorenom, gdje je trenutno rizik za prenošenje virusa veoma mali.

– Rizik jednak nuli u prirodi ne postoji, a mi se trudimo da ga dovedemo na nivo slučajnosti. Mi ćemo imati i tokom ljeta ljude koji će biti sporadični slučajevi oboljenja, kao što se to dešava sa gripom i drugim virusnim infekcijama. Biće još popuštanja mjera na otvorenom, na zatvorenom će zavisiti od kvadrature. Svi se pitaju da li će biti drugog talasa, a sve zavisi od toga da li će na južnoj polulopti, gde se sada nalazi, virus uspeti da se održi. On je sada došao u Brazil, a onda će se širiti Južnom Amerikom, Australijom. Ako tamo preživi, onda ćemo biti u situaciji da nam se vrati na zimu – kaže dr Tiodorović za Blic.

Prema njegovim riječima, drugog talasa možda i neće biti ako se tamo suzbije virus i zaustavi širenje, što zavisi od tamošnjih preduzetih mjera i spremnosti da suzbiju epidemiju.

– Ako tamo budu preduzete valjane mjere, onda bi se moglo desiti da korona više nema potencijal u obliku visoke ili srednje virulentnosti da bi došao na sjevernu poluloptu. Lično smatram da su male šanse da se on povrati, ali ne treba uzimati zdravo za gotovo, pa treba biti pripremljen. Ako se pak vrati, ne očekujemo da će biti istog intenziteta. Ima naučnika koji tvrde da će drugi i treći talas biti mnogo jači, ali oni ne nude dokaze za tako nešto. Ovde imamo suprotnu situaciju nego kada je slučaj sa gripom, koji se prvo na južnoj polulopti pojavljuje, pa dolazi na sjever – objašnjava dr Tiodorović.

Sa popuštanjem mjera uveliko smo kao zemlja krenuli, a na ulicama je sve više ljudi koji su skinuli maske. Koliko to može biti štetno, vidimo po gradovima koji su označeni kao nova žarišta. Vranje, Leskovac, Zaječar. Ipak, kako epidemiolog objašnjava, najvažnije je nositi masku u zatvorenom prostoru, dok je na otvorenom uz mjere fizičke distance masku moguće skinuti.

– Ako ste u restoranu na otvorenom ili u nekoj bašti u kafiću udaljeni dovoljno od druge osobe, onda nema potrebe da stavljate masku. Ako ste pak blizu, onda je najbolje da je nosite. U zatvorenom je to obavezno, naročito ako je unutra veliki broj ljudi, ne zaboravite da je virus i dalje prisutan i da on cirkuliše. U epidemiologiji postoji gradacija, da je situacija povoljna, nesigurna, nepovoljna ili katastrofalna, to je ono što je bilo u Italiji, Španiji, sada u Brazilu. Moja ocena je da je ona trenutno u Srbiji nesigurna, ali je pod kontrolom. Sve zavisi od ljudi i poštovanja mjera, naročito u kolektivima ili kada se organizuju neki skupovi na zatvorenom. Što se svadbi tiče, savjet je da ih odlože do sredine juna – objašnjava Tiodorović.

Granice se otvaraju, ljudi će početi da cirkulišu, dok se pojedini spremaju i za odlazak na more. Prema riječima epidemiologa, naša struka prati dešavanja u zemljama u okruženju i u Evropi i u skladu sa tim i otvara granice.

– Odluku da oni koji dolaze ne moraju da imaju negativan test, da ne moraju u izolaciju, donijeli smo na osnovu onoga što se dešava u Evropi i oko nas. Upoređujemo epidemiološke situacije, našu i okolnih zemalja i smatramo da je tako ispravno. E sada, ako bi nam došao neko iz Brazila ili SAD, to bi bila druga priča. Nama je potreban turizam, a pre svega razmena robe, ljudi, tu dileme nema. Što se tiče onih koji idu na more, savetuje se oprez – kaže Tiodorović.

Uprkos pojavi novih žarišta virusa korona, imunolog Srđa Janković tvrdi da je situacija u većem delu zemlje povoljna, polako opada broj novootkrivenih slučajeva na dnevnom nivou, a rep epidemije mora da traje.

– Ono što lično očekujem je da bude mnoštvo potencijalnih talasića, ne jedan dugi talas. To je moguće ukoliko rano otkrijemo svakog ko unese virus u momentu kada u Srbiji više ne bude bilo oboljelih. Nećemo dozvoliti veliki talas, ali će uvek moći da bude manjih, kao što je sad slučaj u Kini – kaže Janković.

Govoreći o slučaju zaraženih u pozorištu u Zaječaru, Janković je rekao da se u ovom trenutku testiraju njihovi kontakti. Misli da će to ostati lokalizovano na taj kolektiv i članove njihove primarne porodice.

– Testiramo da vidimo koliki je broj zaraženih u novootkrivenom žarištu u pozorištu u Zaječaru. Ne očekujemo da se tamo opet rasplamsa epidemija. Nova žarišta su očekivana tu i tamo i odmah se reaguje tako što se steže epidemijski obruč i novi slučajevi su odmah izolovani – kaže Janković.