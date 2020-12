Dr Grujičić: Pacijentkinja umrla od gladi zbog onoga što je pročitala na netu

Kada je čovjek teško bolestan, hvata se za slamku spasa i u očaju poseže za ekstremnim rješenjima i lijekovima, a koja najčešće pronalazi na Internetu. Od konzumiranja buba, preko ispijanja urina do mnogo opasnijih "lekova" poput krečne vode - ljudi su spremni da probaju sve i svašta ne bi li se spasili. Nažalost, posljedice ovakvog lečenja gotovo uvijek imaju tragičan epilog.

O opasnostima liječenja preko interneta, koje je sve češća pojava u današnje vrijeme, govorila je i direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, dr Danica Grujičić koja se u svojoj praksi susretala sa slučajevima gdje se ovakav vid liječenja završio tragično, prenose Novosti.

Iako je u današnje vrijeme skinuta stigma sa "alternativne medicine", ljekari ipak apeluju da se pacijenti ne leče sami, već da se o svakoj mogućoj terapiji prvo posavetuju sa svojim ljekarom. Jer opasnosti od "neproverenih lijekova" su ogromne.

- Kada je u pitanju alternativa i alternativno liječenje, imali smo pacijentkinju koja je spržila jednjak zato što je njena kćerka pročitala na internetu da krečna voda topi tumor. Onda smo imali pacijentkinju koja je umrla od gladi jer je pročitala negdje na internetu, ako ne jedete, tumor neće imati čime da se hrani itd. To su strašne stvari i upravo zato govorim da je internet opasnost - ispričala je za TV Prvu.

Kako kaže, jedno vrijeme je bio popularan vitamin B17.

- Vi ne znate kakve komplikacije su bile sa funkcijom jetre kod pacijenata koji su ga uzimali. Jetra je prečišćivač organizma i vi onesposobite svoju jetru zato što pijete nekakvu alternativu. Zato, nikakva alternativa dok ne razgovarate sa svojim onkologom, svojim lekarom - kaže dr Grujičić i dodaje:

- Loša strana interneta je što svako ko se ne razumije u medicinu, ne da se ne razumije, nego nema pojma ni o čemu, dozvoljava sebi da priča o vrlo ozbiljnim stvarima. Mogu da razumem kad neko kaže da koristi neku biljku i osjeća se dobro. To mogu da razumem. Ali da neko nudi lek za rak, a da to nije ispitano od strane zvanične medicine, to je apsolutno nedopuštena kategorija - oštro je zaključila.

(Telegraf)