Dosljedan stav Rusije o Kosmetu

Rusija vodi dosljednu spoljnu politiku i stav o Kosovu i Metohiju, koji se zasniva na poštovanju suvereniteta Srbije nije mijenjala, što vrlo dobro znaju i u Beogradu, rekla je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.



"Naš pristup ovoj problematici je ozbiljan i zasnovan na međunarodnom pravu, na poštovanju suvereniteta Srbije i ovaj stav Rusije se nije menjao. U Beogradu to vrlo dobro znaju", rekla je Zaharova u Beogradu na konferenciji za novinare sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem.

Ona je rekla da je pristup Rusije utemeljen na poštovanju suvereniteta i unutrašnjeg zakonodavstva Srbije, kao i Rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN.

"I naravno, mi smo uvijek govorili da ćemo podržati dogovore koji budu postignuti i koji budu dobri za Srbiju. To je naš dosljedan stav", rekla je Zaharova.

Ona je napomenula i da je ruska spoljna politika dosljedna, "sviđalo se to nekome ili ne", istakavši da je to posebno važno danas, "ako se dogovori obezvređuju".

"Voma je značajno da budeš dosledan u pristupima i stavu. To se prije svega odnosi na ruski stav o problematici Kosova i Metohije. To nisu teoretska istraživanja, niti hipotetičke analize, to je praktični posao koji je zasnovan na međunarodnom pravu", kaže Zaharova.

Ona je poručila da Rusija neće prihvatiti tri stvari – a to su da neko kaže da se Kosovo odvojilo putem referenduma, da je to jedinstven slučaj u Evropi i da se "izvrću istorijska sjećanja".

Prema njenim riječima, problem Kosova i Metohije je odavno postao međunarodni.

"Razmatrali smo ga i u Savjetu bezbjednosti UN, postoji Rezolucija 1244 koju niko nije ukidao. Nisam sigurna da postoji druga zemlja koja je više branila poštovanje te rezolucije od Rusije", rekla je Zaharova.

Dačić je zahvalio Rusiji za podršku, istakavši da su najveći problem za dolazak do kompromisa o Kosovu i Metohiji Albanci i oni koji ih podržavaju.

"Ono što je predsednik Srbije (Aleksandar Vučić) rekao, (o razgraničenju) to je pokušaj da se dođe do nekog rešenja. On sam mi je rekao da su male šanse za to. Šta taj dogovor podrazumeva, o tome tek treba da se razgovara", rekao je on.

Šef srpske diplomatije je oštro osudio one koji danas pričaju da više nema promjena granica, istakavši da je zbog toga Srbija bila bombardovana 1999. godine.

"Sram vas bilo, licemeri! Pa, našu zemlju su bombardovali zbog toga. Otvorili ste Pandorinu kutiju, to je kraj. Sad se bunite kad je mečka u vašem dvorištu", rekao je on.

Dačić je rekao i da oni koji su pomogli otcjepljenje samoproglašenog Kosova, sad kažu da su protiv promjene granica po etničkom principu.

"Da se nije možda OVK borila za multinacionalno Kosovo?", zapitao je Dačić, koji će kasnije danas biti na Dragačevskom saboru trubača u Guči biti domaćin Zaharovoj.