Doktor Nestorović otkrio kada je kraj korone: Virus je neotporan na ovo

Doktor Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog Univerzitetske klinike "Tiršova" u Beogradu, otkrio je za ATV da je virus neotporan na visoke temperature i da možemo očekivati da početkom maja najveći dio epidemije prođe.

"Imamo tu sreću da kod nas dolazi ljeto, virus je neotporan na visoke temperature. To se vidi čistim pogledom na geografiju. Grča ima veoma mali broj oboljelih i umrlih. Možete očekivati da početkom maja najveći dio epidemije prođe. Biće potreban mali dio opreza, ovaj virus jest dosta netipičan. Još neko vrijeme će biti potrebna doza opreznosti, nošenje maski itd", kaže Nestorović i dodaje da sa krajem šeste nedjelje epidemija počinje da pada. I u roku od dvije-tri nedjelje sve će biti gotovo.

"Česi su radili statistiku u kojoj govore da je stepen infekcije pao ispod jedan. Što znači da praktično onaj koji nosi virus ne može da inficira više od dva-tri čovjeka, nego eventualno svakog drugog ili trećeg i to je nedovoljno da bi se epidemija održala. Još malo živaca i to je to."

On dodaje i da svijet polako prestaje sa pričom o epidemiji i da se sve veća pažnja posvećuje ekonomiji.

"Bližimo se kraju epidemije, i sada dolazi do straha u svijetu šta će da bude sa ekonomijom. Smanjuje se interesovanje za virus, sada se govori uglavnom o ekonomiji", kaže Nestorović.

"Ne znamo da li će se virus vratiti. Njegova dva prethodna srodnika se nikada nisu vratili. Ali ako se bude vratio to više neće da bude pandemijski i to ljudima treba objasniti. Ovo je potpuno novi virus. I niko praktično nije imao imunitet na ovaj virus. Kada se bude završila ova pandemija, znaćemo koliko ljudi ima imunitet. Koliko je ljudi to preležalo ne primjećujući i stvorilo imunitet koji traje najmanje 18 mjeseci. Ako se bude vratio, sigurno neće biti onakav kakav je bio ranije", kaže Nestorović i poručuje da je u Vuhano sada sve normalno, teško je reći da će baš u Evropi biti baš toliko drugačije. Mislim da tu ima dosta politike.