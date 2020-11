Doktor Kon: Danas će biti najteži dan za Srbiju

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon gostovao je u Jutarnjem programu Prve televizije i pričao o činjenici da su ponedeljkom brojke uvijek manje, jer se manje ljudi testira vikendom.

- Epidemija u Srbiji nije pod kontrolom, ne, sve vrijeme na neki način imamo pod kontrolom situaciju, ali uz ogromno angažovanje, i još bilježimo porast. Danas očekujem da će najvjerovatnije biti maksimalan broj do sada, tako da ne možemo da kažemo da se stabilizovalo - rekao je Kon koji nije želio da "licitira brojkama".

Dodao je da će taj broj danas biti blizu, ili više od 4.000 novozaraženih.

- U ovoj nedjelji, očekivali smo zaravnjenje krive, ali očigledno nismo sprovodili te mjere dovoljno da bi se to dogodilo. Ovaj porast koji danas očekujemo, vidjećemo u narednih nekoliko dana, probaćemo da ga stabilizujemo ali je na visokom nivou. U Beogradu je kritična situacija, ne može se drugačije reći - kazao je Kon na Prvoj televiziji.

Naglasio je već sada zdravstveni sistem ne može regularno da funkcioniše.

- Ovo sada je neuporedivo teže za zdravstveni sitem. Bio sam i na ratištu, preživjeli smo bombardovanje, ali ovo je neuporedivo teže za sistem - naglasio je on. .

Prema njegovim riječima postoje dva paralelna svijeta. Onaj koji se bori s virusom, i onaj koji ga negira.

- Priliv virusa u škole sigurno slijedi, ali one ne moraju biti "isključene", odnosno problem je kompleksan jer se mora pratiti i koliko nastavnika će možda oboljeti i samim tim hože li ih biti dovoljno za obavljanje nastave. Ali,s ve to, kako kaže, zavisiće od škole do škole.

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović je izjavio da će do 20. decembra kriva biti zaravnjena, Kon je rekao da "to svi želimo".

- To bi i trebalo da se desi, ja sam i ranije naglašavao da mi sada prvi put imamo iskustvo s ovim virusom na prelasku iz jeseni u zimu. Da, želimo da bude tako i očekujemo, ali da li će biti, vidjećemo - rekao je on.

