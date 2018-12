Dogovorena zajednička izgradnja spomenika u Donjoj Gradini

Srbima koji su stradali u koncentracionom logoru Jasenovac biće izgrađen spomenik u Donjoj Gradini – usaglasili su to na današnjem sastanku u Beogradu predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Zajednički plan je da u sklopu memorijalnog kompleksa bude izgrađen i muzej sa video–produkcijom, kako se u Srbiji, Republici Srpskoj, ni BiH ne bi zaboravio zločin nad Srbima.

"Hvala predsjedniku Vučić što ponovo imamo temu vezanu za stradanje našeg naroda. Mi ne možemo da se vodimo politikom kako su nam to pokušavali politikom decenijama unazad – da to pitanje ne ističemo, kako navodno ne bi povrijedili one koji su počinili zločine nad našim narodom. Sada, misli da bi trebalo ovdje da promovišemo," rekao je Dodik.

Usaglašeno je da će naredne godine biti postignut i dogovor o izgradnji auto-puta do granice sa Srbijom. Srbija je, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potpisala sve ugovore, ali je bitno i da se napravi spoj putne mreže kod Višegrada.

"Razgovarali smo o autoputu Beograd-Bijeljina-Doboj-Banjaluka ili Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo. Kako god okrenete, govorimo o tom kraku puta ka Sarajevu koji smo oranije dogovarali. Ovaj drugi dio, čekaćemo BiH i njene odluke, govorimo o onom dijelu koji treba da ide kroz Istočni dio Republike Srpske," rekao je Vučić.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik zabrinut je i da bi do zastoja u projektima moglo doći zbog zastoja u konstituisanju institucija u BiH. Najsvježiji primjer je, kaže, Dodik, to što Bošnjaci u Sarajevu opstruišu formiranje Savjeta ministara BiH, ali, obećava i da će i to ubrzati kolko bude mogao.

"Republika Srpska je formirala svoje politike, i mi smo spremni da kosntituišemo organe na nivou BiH. Čak imamo i preporuke sa evropskog nivoa da se to učini što prije je moguće, a onda zapadnemo u tu nemogućnost koja se zove Sarajevo u kome se stalno nešto kalkuliše na sitno i nikada ne može ništa napraviti. U Sarajevu od strane Bošnjaka postoji jedna opstrukcija," kaže Dodik.

Dodik je osudio i odluku Prištine da uvede takse na robu iz centralne Srbije i iz BiH. Smatra da se radi o međunarodnom presedanu, kao i da potez kosovskih vlasti utiče na regionalnu stabilnost. Upravo to je strateški interes srpskog naroda, naglasio je srpski predsjednik i još jednom naglasio da Srbi zajedničkim snagama treba da se bore za očuvanje mira na ovim prostorima.