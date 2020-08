Dogovor o Kosovu uz prisustvo Trampa?: Najavljen sastanak u Bijeloj kući

Ovo prenosi prištinska "Gazeta expres" pozivajući se na diplomatske izvore, koji navode da bi sastanak mogao da bude održan 4. septembra. Ova informacija za sada nije zvanično potvrđena.

Eventualno Trampovo prisustvo na sastanku "Gazeta" povezuje sa predsjedničkom kampanjom u SAD.

Također, piše i da se do sada nagađalo da bi Bijela kuća, Beograd i Priština mogle postići sve vrste sporazuma, a čak je pomenuta i mogućnost konačnog sporazuma.

Da bi do pomijeranja za dan-dva moglo doći, danas je potvrdio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ne navodeći razlog.

Kako je kazao, "vidimo da postoje inicijative oko pomijeranja sastanka u Vašingtonu za koji dan, ali vidjećemo šta će biti sa tim".

Inače, sastanak Beograda i Prištine u Vašingtonu najprije je bio zakazan za 27. juni, ali je odložen nakon što je Specijalno tužilaštvo u Hagu objavilo da je podiglo optužnicu za ratne zločine protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija.

Prošle nedjelje sa novim terminom izašao je Trampov specijalni savjetnik za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel, kada je objavio da je postignut dogovor da se sastanak održi 2. septembra u Bijeloj kući.

