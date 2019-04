Dodik: Srbija garancija naše stabilnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da su danas u Republici Srpskoj svi sigurni, jer vjeruju u snagu i podršku Srbije Srpskoj.

"Danas ovdje vama isporučujem naše jasno opredjeljenje i podršku Srbiji i njenom rukovodstvu", rekao je Dodik, obraćajući se građanima na skupu "Budućnost Srbije", ispred Doma Narodne skupštine Srbije.

On je zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što mu je dao priliku da se obrati pred ovolikim brojem ljudi, te zahvalio i Srbiji što je jedinstvena, moćna, jaka i okrenuta budućnosti, miru i slozi.

"Hoćemo mir i stabilnu Srbiju, Srbiju posvećenu miru i stabilnosti regiona, Srbiju budućnosti, koja podržava i ne oklijeva da podrži pordrži Republiku Srpsku u onome što jeste njena mogućnost i njeno pravo, ali jeste naše pravo da to očekujemo", rekao je Dodik.

Dodik je zahvalio na današnjem skupu u Beogradu, navodeći da on govori o jedinstvu Srbije, te dodao da je došao da isporuči ljubav koju Srbi u Republici Srpskoj imaju za Srbiju, njeno rukovodstvo, snagu, ljubav koja je uvijek bila tu i koja ponekad ide u zabrinutost za stanje i snagu Srbije.

On je rekao da Republika Srpsak želi da Srbija uvijek bude moćnija, snažija, jača i da je Srbija garancija stabilnosti i budućnosti Srpske.

"Došao sam ovdje da svim kažem da ova danas Srbija, naše okupljanje i saborovanje jeste odgovor na sva pitanja koja je bilo ko postavio u posljednje vrijeme Srbiji, tražeći odgovore šta se dršava", rekao je Dodik.

On je naveo da je legitimno biti protiv vlasti, ali da se ne može biti protiv države, a pogotovo protiv Srbije, jer unutrašnja snaga i jedinstvo svake zemlje je važno da bi ona bila moćnija u regionalnim i svjetskim okvirima.

"Srbija koja je izložena otvorenima pitanjima vezanim za Kosovo, mora dati snagu našem pregovaračkom timu, da da dodatnu snagu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a ne da tu snagu oduzima", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da Vučića, kada ovih dana bude na sastanku o Kosmetu, neće pitati šta se dešava u Srbiji, njego će morati da kažu - svaka čast za jedinstvo i stabilnost Srbije.

On je podsjetio da Republika Srpska nije dozvolila da BiH prizna Kosovo, te da u tom pogledu prati politiku Srbije.

"Mi kažemo to jasno i glasno, kao što kažemo jasno i glasno da nećemo u NATO zato što ste i nama u dva navrata bacali bombe, nećemo u NATO zato što nećemo da granica bude na Drini, nećemo da ponovimo situaciju od prije stotinu godina kada je tako bilo", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Srpska svoju odluku donijela i da će u tome pratiti Srbiju i da ništa normalnije nema nego da Republika Srpska u važnim geostrateškim politikama prati Srbiju.

"Važno je da znamo da budućnost Srbije podrazumijeva mir, mir među nama, ali i sa narodima sa kojima dijelimo ovaj balkanski prostor, da sve naše razmirice i probleme prošlosti rješavamo pregovorima. Moramo da se naučimo strpljenju, koje je neophodno, jer samo se na taj način možemo izboriti za naše interese", rekao je Dodik.

On je ocijenio da je vrijeme za strpljenje i potrebne odgovore sve više jača i da je na našoj strani.

"Srbija, Srbi u cjelini i mi u Republici Srpskoj veoma jasno, za razliku od vremena prije, možemo da kažemo svoj stav i da se do kraja borimo za njega", rekao je Dodik.

On je istakao da je danas Republika Srpska trajna kategorija, da je to država u kojoj žive Srbi.

"Danas je Srbija zemlja i država u koju smo zagledani i to je naš primarni osjećaj pripadnosti našeg identiteta", rekao je on.

Dodik je zahvalio Vučiću što je pokrenuo mnoge projekte, i što u svim opštinama u Republici Srpskoj danas postoji bar jedan od projekata koji se realizuje i koji će na kraju imati naziv Beograd, a najčešće Srbija.

Zahvalivši Vučiću na zainteresovanosti da se gradi momorijalni centar Jasenovac, Dodik je podsjetio da je rođen ispod Kozare, nedaleko od Jasenovca, gdje je pobijeno više od 500.000 Srba, a da bivši komunistički režim nije dozovoljavao da se o tome priča.

On je naveo da je prethodna vlast, kada je dolazio u Beograd i molio da se na pravi način obilježđe Jasenovac i Gradina, rekla da to možda nije dobro, da ne vrijeđaju Hrvate, a da je Vučić to odmah podržao čim je prvi put razgovarao sa njim o tome.

"Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija, i neka živi srpska sloga", poručio je Dodik.