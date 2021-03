Dodik: Nema većeg cinizma nego ubijati ljude i govoriti da su kolateralna šteta

Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je večeras da se posljedice NATO bombardovanja Srbije i Srpske i danas osjete, upitavši zašto je NATO baš na srpski narod bacao bombe i osiromašeni uranijum.



"Negdje sam pročitao da srpski jezik ima 150.000 riječi. I osjećam se neadekvatno da moram da pronađem odgovarajuću riječ, i često se osjećam kao da ništa nisam rekao. Možda je često najbolji odgovor tišina. Tišina je najsnažniji odgovor, tišina koja je mnoge naše sestre i braću, djecu i majke odvela u zagrobnu tišinu. Tišina, jer ne možemo da vjerujemo da u ovom vremenu postoje oni koji su smatrali da moraju da pokažu svoju moć bombardovanjem ljudi i spaljivanjem kuća", rekao je Dodik tokom komemorativnog programa povodom Dana sjećanja na stradale u NATO agresiji na SR Јugoslaviju 1999. godine.

On je istakao da niko ne može da ospori postojanje NATO pakta, ali pita zašto su baš na srpski narod bacali bombe i osiromašeni uranijum.

Dodik je rekao da se posljedice NATO bombardovanja Srbije i Srpske i danas osjete, da se mnogi ljudi liječe od teških oboljenja izazvanih osiromašenim uranijumom.

"To je sve rađeno u ime nekog njihovog cilja. Da mijenjaju vlast, slali su nam "milosrdne anđele" da nam bacaju bombe. Nema većeg cinizma nego ubijati ljude i govoriti da je to kolateralna šteta. Rušili su škole i bolnice", podsjetio je on.

Dodik je istakao da je Republika Srpska zagledana u Srbiju, svjesna da samo jaka i stabilna Srbija može da bude njen oslonac.

On je naglasio da srpski narod treba pronaći snagu i vjerovati u snažnu Srbiju, koja želi da širi mir bez obzira na sve patnje i tuge kroz koje su Srbi prošli.