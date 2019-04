Dodik: Neće biti ništa od formiranja novih ministarstva u Savjetu ministara

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Banjaluci da neće biti ništa kada je riječ o ponudama SDA da se osnuju nova ministarstva u Savjetu ministara, te poručio da se u procesu formiranja vlasti na nivou BiH blokiraju i krše ustavna prava Srba.

Dodik je rekao da je na proteklim izborima iskazana volja naroda, iako se našao neko da to blokira zbog svojih interesa.

"Mi ćemo se možda još iduće sedmice sresti /sa predstavnicima SDA/ i to će biti kraj što se nas tiče, jer ne želimo trošiti vrijeme na bezvezne sastanke na koje dolaze rasplakani Bošnjaci i samo nešto traže. Prema Ustavu, Savjet ministara tako se formira da trećina pripada Srpskoj", izjavio je Dodik novinarima.

On je poručio bošnjačkoj strani da poštuje Ustav i prava Srba.

Dodik je ocijenio kao neprimjerena jučerašnja reagovanja pojedinih stranih ambasada i pravljenje histerije povodom donošenja zakona o javnom redu i miru.

"To je direktno miješanje u naše unutrašnje stvari i tražiću od njih pojašnjenje toga. U vezi sa pomenutim zakonom, riječ je o demokratskom procesu i o tome se javno raspravlja u Skupštini, mi se u to ne petljamo", rekao je Dodik.

On je naglasio da, na primjer, američka policija prema zakonu ima jako velika ovlašćenja, pa nema potrebe da Ambasada SAD "nama drži predavanje".

"Pozivam da se prestanu miješati u unutrašnje stvari. U Srpskoj niko nije zabranio proteste. Protesti na Trgu Krajine su trajali 200 dana bez odobrenja i oni nama govore da mi to treba da dopustimo. Kreiraju li one ovdje neke procese? Da li ime je to malo, pa hoće da destabilizuju", rekao je Dodik.

On je rekao da je prošlo vrijeme kada je OHR u BiH ocjenjivao da li neki zakon valja ili ne.

"Mi imamo jasnu odgovornost prema evropskom putu koji je jasan. Što je praksa evropskih policija, to će biti primijenjeno i ovde i ništa drugo", rekao je Dodik.

On je naglasio da novinari, kada je riječ o tom zakonu, neće biti onemogućeni da rade svoj posao kao što insinuiraju pojedine strane ambasade.

"Ali, zloupotrebe koje neki rade nisu sloboda. Sloboda pojedinaca ograničena je slobodama drugih i to je jasno. Zalažem se da novinar ima status državnog službenika kao što se ranije tražilo, ali to povlači i neku vrstu odgovornosti", rekao je Dodik.