Đuriću zabranjena posjeta Kosmetu 

Ministarstvo spoljnih poslova samoproglašenog Kosova saopštilo je da nije odobrilo zahtjev direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića za posjetu južnoj srpskoj pokrajini zbog "nepoštovanja procedure".

"Nije odobren zahtjev za posjetu jer nije u skladu sa kriterijumima briselskog sporazuma", rekao je za prištinske medije savjetnik ministra spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Jetljir Zuberaj, prenio je portal "Kossev".

Prema sporazumu, zahtjev za odobrenje posjete mora da se pošalje tokom radnih dana, odnosno od ponedjeljka do petka, i to do kraja radnog vremena - do 17.00 časova.

Đurić je jutros za RTS rekao da će sutra pokušati da dođe na Kosovo, gdje se na sjeveru održavaju vanredni izbori za predsjednike četiri opštine, ali da sumnja da će mu biti dozvoljeno da uđe.