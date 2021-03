Djevojke na meti ste manijaka! Perveznjaci vas krišom slikaju i kače fotke na Internet

Članovi pojedinih grupa na Telegramu pored osvetničke pornografije, eksplicitnih slika i snimaka, razmjenjuju i fotografije djevojaka koje su krišom slikali na ulici. U pitanju su obične djevojke koje se šetaju gradom - idu u školu, na fakultet, u prodavnicu..., a manijaci ih krišom fotografišu, postavljaju njihove slike u grupe, a potom ih komentrišu, vrijeđaju i raspituju se za brojeve telefona i adrese. Posebno uznemirujuće je to što su neke od njih najvjerovatnije i praćene!

Hrabra Staša Ivković (21) iz Vršca, kako je Kurir pisao, šokirala je cijelu javnost u Srbiji, raskrinkavši mrežu jezivih grupa u kojima se muškarci svete bivšim djevojkama tako što postavljaju privatne snimke koje su im one slale dok su bili u vezi.

Nažalost, to je samo vrh ledenog brijega, kaže za Kurir A. M. (21) iz Beograda koja je u jednoj takvoj grupi - "Balkanska sobica", koja broji oko 2.500 članova, otkrila i na desetine slika djevojaka slikanih dok su ne sluteći ništa šetale gradom.

- To je nešto najgore i najbizarnije što sam vidjela. To su naše djevojke, jer se u pozadini vide naše prodavnice, djevojke nose kese brendova kojih ima samo kod nas. Među tim slikama ima i jedne gdje je djevojčica koja nosi ranac, djeluje mi kao da jedva ide u srednju školu. Neke djevojke su slikane i iz više uglova što upućuje na to da su vjerovatno, bar neko vrijeme, bile praćene - priča A. M, koja se u ovu grupu učlanila upravo da bi upozorila djevojke čije se slike tu nalaze.