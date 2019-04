Djevojčica svjedočila o užasima koje je doživjela od hranitelja

Devojčica iz Vojvodine koju je 10 godina seksualno zlostavljao hranitelj M. M. saslušana je u danas u Osnovnom tužilaštvu u Šidu.

Prema informacijama koje posjeduje Blic, djevojčica se više od tri sata detaljno izjašnjavala o torturi koju je više od 10 godina trpila od hranitelja M. M.

"Nju je kada je imala samo šest godina Centar za socijalni rad smjestio u porodicu M. M. Godinu dana pošto je došla kod njega, kada je imala između sedam i osam godina, on je počeo seksualno da je zlostavlja", priča izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Prema riječima sagovornika, djevojčica je ispričala šta je sve trpila godinama.

"On se seksualno zadovoljavao nad njom i na najgori mogući način tjerao ju je da zadovoljava njegove polne nagone", objašnjava sagovornik "Blica".

Agonija u kojoj je živjela djevojčica prestala je tek posljednjeg dana 2018. godine. Ona je tada, nakon što je postala punoljetna, smogla snage da ispriča kroz šta je sve prolazila.

"Ona je ispričala da je krišom izašla iz kuće svojih hranitelja, iz kuće u kojoj je trpila zlostavljanje godinama. Otišla je kod drugarice, koja joj je pružila podršku da ode u policiju i prijavi zlostavljača i ispriča šta joj je čitavu deceniju radio", objašnjava sagovornik "Blica".

Inače, M. M. ranije je sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Šidu potpisao sporazum o priznanju krivice zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje nad svojom štićenicom. Tada je pristao da bude osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Međutim, sud je ovaj sporazum odbio, navodeći kao razlog te odluke da sankcija od godinu dana kućnog zatvora nije adekvatna, nalazeći da je seksualno zlostavljanje trajalo skoro deceniju.

Punomoćnik oštećene djevojčice na osnovu dokaza koji postoje u spisima predmeta ukazao je na to da smatra da se ne radi o krivičnom djelu nedozvoljene polne radnje, koje se M. M. stavljaju na teret, već o krivičnom djelu obljube nad djetetom koja je izvršena zloupotrebom položaja, s obzirom na to da je on bio hranitelj djevojčice. Za djelo obljuba nad djetetom zaprećena kazna je od pet do 12 godina zatvora. Takođe, punomoćnik djevojčice nada se da će predmet preuzeti Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

Silovatelj dobio samo godinu dana

Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić", kaže za "Blic" da Fondacija pomno prati slučaj ove djevojčice.

"Djevojčica je toliko izmučena da gubi pojam kada i kako se sve to desilo. On je sve priznao jer je htio da se nagodi sa sudom da dobije manju kaznu i mi smo se bunili jer zaista je strašno da za sve što je uradio dobije godinu dana kućnog zatvora. Fondacija će pomno pratiti ovaj slučaj i nećemo dozvoliti da taj čovjek prođe nekažnjeno ili sa blagom kaznom", kaže Igor Jurić, i dodaje da upravo zbog ovakvih slučajeva kazne za one koji vrše nedozvoljene polne radnje nad dietetom moraju biti strože.