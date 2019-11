Dječak na kojeg je pala ograda van životne opasnosti

Šestogodišnji dječak B. V. na koga je juče pala ograda u dvorištu Osnovne škole “Duško Radović” na Klisi, danas je stabilnog zdravstvenog stanja i van životne opasnosti.

– Danas sam bila u posjeti dječaku, u Dječjoj bolnici i on je stabilno i van životne opasnosti. U školi je danas prosvetna inspekcija, koja utvrđuje okolnosti i činjenice u vezi sa jučerašnjim incidentom. Ono što mogu reći, jeste da je škola juče, nakon incidenta, uradila sve po propisima, obavijestila roditelje, nadležne organe, a stalno sam na vezi sa bolnicom, gdje dječak leži – kaže direktorka Osnovne škole “Duško Radović”, na Klisi Slavoljupka Mihajlović.

Gradska uprava za obrazovanje juče je naložila vanredan inspekcijski nadzor, odnosno pregled svih osnovnih i srednjih škola u Novom Sadu, a član Gradskog veća za obrazovanje Vladimir Jelić rekao je da će on lično zahtjevati da se utvrdi u kakvom je stanju mobilijar u svim školama. Takođe, insistiraće se i na utvrđivanju odgovornosti škole na Klisi i direktorke, a u vezi sa konkretnim incidentom koji se juče dogodio.

Roditelji đaka koji idu u Osnovnu školu “Duško Radović” na Klisi, kažu da je jučerašnji incident samo posljednji u nizu, “te da ta škola ima pregršt nagomilanih problema od ranije, a jedan od njih je proces segregacije, koji se ne sprovodi na pravi način”. S druge strane direktorka Mihajlović kaže da su to “sve dezinformacije, odnosno da nisu dobro prenijete”, ali nije bila u mogućnosti da preciznije objasni ove navode, jer je bila sa inspektorima u školi.

Roditelji, koji nisu željeli da govore imenom i prezimenom, kažu i da su juče, nakon incidenta, ustanovili da kapija, koja je pala na dječaka, nema graničnik, te navode da bi i to trebalo ispitati i ustanoviti da li je to bio uzrok pada ograde. Neophodno je, kažu, utvrditi tehničku ispravnost ograde, kao i to ko je potpisao tehničku ispravnost.

Juče, u prepodnevnim satima, na šestogodišnjeg dječaka B. V. pala je ograda u dvorištu škole na Klisi, od koje je zadobio teške povrede glave i bio u životnoj opasnosti. Prema riječima direktorke škole, incident se dogodio nakon što su dječaku B. V. završeni časovi.

– Poslije časova, on i još nekoliko učenika guralo se u blizini ograde, nakon čega je ona pala i povrijedila dječaka – rekla je direktoka.

