Despot Lazić (12), dječak leptir kome Blic fondacija godinama pomaže, trenutno je veoma loše i nalazi se na intenzivnoj njezi Instituta za majku i dijete u Beogradu. Uz žive rane koje mu prekrivaju tijelo, protiv malog nevoljnika iz Bajine Bašte posljednjih dana urotili su se i problemi sa srcem.

Za utjehu i nadu je da je Despot u najboljim mogućim rukama i da ljekari Instituta za majku i dijete daju sve od sebe da ga spasu.

Despotovi mama i tata su, da bi bili blizu sina, iznajmili stan u Beogradu nadomak bolnice, ali je to prevelik izdatak za njih. Majka koja primorana na danonoćno bdenje nad sinom nije ni mogla da se zaposli, i otac koji ne odbija nijedan posao da bi liječio Despota, ali i podizao starijeg sina Borisa, ipak ne mogu da sakupe dovoljno novca za preskupe flastere koji jedini mogu da umire Despotove rane.

"Sada bolest kože više nije primarni problem, ali usljed nje mu je oslabilo srce. Pluća mu se pune vodom, ljekari je dreniraju, pokušavaju da mu ojačaju srce. Bore se za njegov život. Od dugog ležanja i ono malo kože što mu je bilo na leđima mu opada, ispod nje bujaju rane. Nije jeo danima – u par rečenica, jedva uspjevši da ih izusti, rekla nam je Despotova majka Sofija Lazić.

Teška, rijetka i neizlječiva bolest koja od pelena prati Despota u medicini se zove bulozna epidemoliza. Izaziva rane i modrice, a one su, kako dječak raste sve veće, bolnije i krvavije. Taman kada se jedna smiri, na drugom dijelu tijela – leđima, grudima, rukama, čelu, licu, svuda gdje ima kože, bukne nova. Zbog bolova i svraba Despot već neko vrijeme na može da stoji i hoda, stigla ga je i anemija. Unutrašnje organe spopadaju plikovi, zbog čega dječak može da jede samo kašastu hranu. Bolest ne dozvoljava pravilan rad prstiju pa su mu oni i na rukama i na nogama srasli jedan za drugi.

Znaju Despotovi roditelji da će dok im sin živi trajati borba sa ranama, a na hiljade takvih su za ovih 12 godina previli. Da bi se sumorna svakodnevica Lazića nastavila, a svakako bolja od one koja prijeti, dječak mora da pregrmi nedaće koje su ga od skoro snašle. Sofija i njen muž Aleksandar svakog dana po dva puta idu u bolnicu da vide čedo. Uprkos svemu, nisu izgubili nadu.

Despot izgleda da jeste. Život bi trebalo da je pred njim, ali njemu nije do života.

"Ne mogu više da se mučim", šapnuo je prije neki dan roditeljima iz bolničke postelje.

Pokušali su mama i tata da ga još jednom ohrabre, natjerali ga namučenog i svjesnog svega da ne klone. I do sada je Despot govorio da ne može više, da je sit svega, da mu je mučenja preko glave.

Samo što nikada to nije rekao tako ravnodušno kao prije par dana. Despot je sve ove godine, a to su njegovi roditelji sto puta ponovili, živio zahvaljujući prilozima ljudi koji razumiju njihovu muku. Blic fondacija im je u nekoliko navrata uplaćivala sakupljen novac. Pomogla je Lazićima i da obnove kuću u Bajinoj Bašti. Sofija i Aleksandar iznad svega sada žele da se što prije tamo vrate – sa živim Despotom.

Kako da pomognete

Svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu djeci mogu da pošalju SMS na humanitarni broj 2552 ili da uplate sredstva na dinarski tekući račun Blic fondacije: 2750010221949709 90 ili na devizne račune 10221949724 45 – za uplate u evrima; 10221949711 84 – za uplate u švajcarskim francima i 10221949717 66 – za uplate u dolarima, Societe Generale Srbija, Beograd.