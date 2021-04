Djeca se igraju, iz crnog automobila ih posmatraju, a onda prilazi žena i nagovara ih da uđu u vozilo

Na snimku sa nadzorne kamere koja je pokrivala dio ulice gdje su se igrala djeca u Altini prošle nedjelje vide se dječaci koji se igraju i crni automobil koji je u njihovoj blizini stajao dva sata.

Iz auta je poslije nekoliko sati izašla žena koja je pričala s djecom, dala im novac i pokušavala da ih nagovori da uđu u kola. Roditelji iz ovog dijela Zemuna su u strahu jer nisu sigurni šta je žena htjela od djece.

Srećom, tu je bilo i starijih dječaka, pa niko od mlađih nije ušao u kola.

Kako je ranije rekao jedan od očeva djece koja su se igrala i koji je i alarmirao policiju, žena je dala iskaz u policiji. Prema njegovim riječima, zakon ne prepoznaje takvu situaciju kao opasnu, a žena će, najvjerovatnije, ostati nekažnjena.

Motivi koje je imala ostaju nejasni. Djecu je zvala da uđu u automobil da se ugriju, da popiju sok, jednom od njih je dala novac, a kako se vidi na snimku, vozila je i trotinet jednog od njih.

– Tu je bilo sedmoro djece raznih uzrasta. Taj auto je stajao dva puna sata parkiran naspram njih i ništa se nije dešavalo. Oko 20 sati je dvojici najmlađih prišla žena, to su bili moj sin koji je drugi razred i njegov drug iz odjeljenja. Prišao im je i moj srednji sin i sve vrijeme bio tu.

Ona nije bila neprijatna. Ali u jednom trenutku je počela da priča da je jako tužna, da ima neku tužnu priču, jer joj je preminuo prjatelj i sada je sa jednim Turčinom tu. U nekoliko navrata im je rekla “Ajde, dođite na sok, ‘ajde da se ugrijete, da se provozamo malo”, piše Telegraf.

To je sve priča koju su mi ispričala djeca, ja nisam bio tamo – ispričao je ranije Nebojša, otac dvojice dječaka koji su se igrali.

Fila: Mogla bi da odgovara

Kako je ranije rekao advokat Toma Fila, ova žena bi mogla da odgovara za pokušaj otmice. Ali je ključna stvar utvrditi njen motiv za to što je uradila, pod uslovom da je uračunljiva.

– Prethodno pitanje je uračunljivost. Ako vi otimate dijete, vi morate da imate motiv, ako ste uračunljivi. Dešavalo se, na primjer, da neko uzme dijete jer smatra da je njegovo, ali to rade oni koji nisu u redu, a oni koji jesu u redu (mentalno) otimaju da bi ga, na primjer, prodali i to je veoma teško krivično djelo i Igor Jurić je u pravu da je za to potrebna kazna doživotnog zatvora – rekao je Fila.