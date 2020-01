Direktor za primjer: Vozio svoje đake 140 km dnevno, a sada je dobio novi automobil

Nova “Lada Niva” stigla je na adresu OŠ “Milan Vučićević-Zverac” iz Bratljeva. Nakon što su mediji prenijeli priču o direktoru ove prosvjetne ustanove, Vidosavu Kolareviću –Uču, koji svakodnevno prevozi djecu dotrajalim automobilom po nepristupačnom terenu, NIS i opština Ivanjica donirali su novac za novo vozilo.

Vrijednost ove donacije je 1.420.000 dinara, od toga je NIS (Naftna industrija Srbije) izdvojila mlion a ostatak lokalna samouprava. Danas su Marija Raičević i Vladan Dorić, predstavnici Naftne industrije Srbije, uz prisustvo lokalne samouprave, predali klučeve vozila direktoru Vidosavu Kolareviću-Uču, prenosi Infoliga.

Omiljen i požrtvovan direktor škole u Bratljevu, Vidosav Kolarević-Učo, dnevno pređe 140 kilometara. Ustaje prije zore kako bi na vrijeme stigao do svake udaljenje kuće u raštrkanim zaseocima i mališane dovezao u školu. Ova donacija mu je veoma značajna.

– Direktorski posao je poprilično stresan, ali me učenici uvijek razonode i napune pozitivnom energijom. Najčešće pričamo o tome kako im je u školi, šta su učili, kakve su im ocjene, ali i o tome ko se u koga zaljubio. Družimo se i poštujemo – rekao je ranije za Blic omiljeni direktor.

Đaci iz udaljenih planinskih zaseoka sada će udobnije i bezbjednije stizati u školu.

Domar ili direktor

Učo brine o djeci, ali i mještanima Bratljeva jer sa njima skoro dvije decenije dijeli dobro i zlo. Oni mu, kaže, i u najtežim trenucima vrate osmijeh na lice.

– Razvezem djecu kućama i u povratku uvijek uzmem nekog od mještana ako ga sretnem na putu. Jednom sam vraćajući se iz Erčega povezao baku na čiju sam pretpostavku da sam domar, odgovorio kako radim kao direktor škole. Ona me pogledala gotovo razočarano i rekla: ‘Pa dobro, nije ti ni to loše’. Uvijek me slatko nasmiju. To su mnogo dobri ljudi koji se jako žrtvuju da bi školovali djecu i moja je obaveza da pomognem koliko god mogu – zaključuje direktor Kolarević.

(Izvor: Infoliga)