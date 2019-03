Diler droge nožem isjekao 42 gume na automobilima

Policija u Inđiji uhapsila je Vladimira S.(33) zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje. U podrumu zgrade gdje osumnjičeni stanuje, policija je pronašla njegov ranac sa kesom u kojoj je bilo 566 grama heroina i dvije manje kesice sa heroinom, težine 24,8 i 39,4 grama.

Vladimir S. je osumnjičen i za sječu guma na 42 automobila, u ovom gradu, koja se desila u noći između srijede i četvrtka.

"On je od željezničke do autobuske stanice u Inđiji, išao ulicim i nožem sjekao gume na automobilima, kako koji bi ugledao da je parkiran. Na nekom jednu, dve ili sve četiri gume. Da je on učinio to krivično djelo pokazuje i odjeća koja je pronađena u njegovom rancu, a koju je, kako su policiji opisali oštećeni građani, osumnjičeni nosio te večeri," rekao je zvor iz policije.

Kako saznaju "Novosti", Vladimir je višestruki povratnik u vršenju krivičnih djela, počev od nasilja, krađe, neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet droga, i osuđivan je. Po nalogu tužioca, njemu je određeno zadržavanje do 48 časova.