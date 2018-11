Detalji stravičnog zločina: Nožem izbo suprugu na sred ulice zbog razvoda

Stravičan zločin dogodio se u srijedu uveče u beogradskom naselju Borča, kada je Bekim D. (47) nasmrt izbo svoju ženu Azru D. (43), u Ulici borčanskih žrtava.

Krvavi pir odigrao se oko 17.45, kada je Azra krenula kod svojih roditelja, a suprug od kojeg se razvodila sjeo je u sivi automobil karavan “pežo 307” i pratio je niz ulicu. Na oko pedesetak metara od doma u kojem su živjeli Azrini majka i otac, Bekim je izašao iz kola i nasred ulice, bez riječi, nanio supruzi nekoliko smrtonosnih uboda! Poslije toga je nagazio papučicu gasa i dao se u bijeg, a u toku je potraga policije za njim.

Očevici ove tragedije su u prvi mah pomislili da je riječ o saobraćajnoj nesreći, te da vozač ostavlja krvavu ženu na asfaltu i u panici bježi jer ju je udario. U policiju je prvo stigla prijava da je pješak oboren i usmrćen. Međutim, kada su ekipe policije i Hitne pomoći stigle na mjesto incidenta, po ubodnim ranama na Azrinom tijelu zaključili su da je riječ o ubistvu.

Prema nezvaničnim informacijama, ovoj porodičnoj tragediji je prethodila višemjesečna agonija. Bračni par živio je svega nekoliko ulica dalje od mjesta na kojem se sinoć dogodilo ubistvo. Ona je radila kao pomoćna kuvarica u jednom prestoničkom vrtiću, i imali su dvoje odrasle djece, sina i ćerku. Kako kažu komšije, Bekim i Azra su vodili brakorazvodnu parnicu, a ona se prije nekoliko mjeseci odselila od njega.

"Užas!", u šoku kaže komšija.

"Azra je bila divna žena, dobra komšinica i majka. Znali smo da se ona i Bekim razvode, jer je on nju godinama maltretirao i tukao. Prije nekoliko mjeseci, nesrećnica se odselila od njega, a on je ostao ovde sa djecom. On je veoma ljubomoran i nije prestao da je proganja čak ni kada je otišla da živi u drugi kraj grada. Sve vrijeme je pratio gdje se kreće", ispričao je komšija.

Ispred kuće roditelja stradale Azre u srijedu uveče su se okupili porodica i prijatelji kako bi izjavili saučešće. Nemi od šoka, tuge i bola, nisu bili u stanju da progovore ni riječ. Komšije pričaju da nesrećna žena nije željela da živi kod roditelja kad je napustila muža, iako su joj oni nudili namješten sprat kuće, već je htela da bude što dalje od Bekima.

POJURIO ZA UBICOM PA IMAO UDES

Svjedok koji je iz svog automobila vidio kako Bekim nanosi povrede Azri i bježi, pojurio je za osumnjičenim. Nastavio je da prati vozača u sivom “pežou”, ali ga nije stigao, jer je na kraju doživio manji udes i oštetio svoje vozilo.