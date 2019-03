Detalji hladnokrvnog ubistva bebe: Sina ugušila papučom

Policija u Požarevcu u Srbiji ženu je u posljednjem trenutku spriječila da nožem sebi prereže vrat i vene na ruci.

Ž. S. uhapšena je pod sumnjom da je u porodičnoj kući hladnokrvno ubila svog tromjesečnog sina L. V.

Ona je na saslušanju hladnokrvno priznala da je u ranim jutarnjim satima dijete ugušila papučom koju mu je stavila preko usta i nosa, ali nije objasnila zašto je to uradila.

Prema riječima izvora, policija je saznala za zločin nakon dojave da se Ž. S. želi ubiti. Nakon dojave, policija je uputila patrolu u selo Mustopić kako bi spriječila ženu da izvrši samoubistvo.

Po dolasku u kuću policajci nisu pronašli Živadinku te su krenuli u potragu kuće i okoline, sumnjajući da se nesrećna žena nije ubila na nekom skrovitom mjestu.

"Na krevetu je primijećena beba koja se nije pomjerala. Policajci su bili šokirani kada su ustanovili da beba ne spava, već da je mrtva. Ubrzo nakon toga forenzičari su utvrdili da dijete ima povrede po glavi i licu, kao i da nije preminulo prirodnom smrću, već da je ubijeno, tačnije ugušeno", navodi izvor iz policije.

Nakon toga policija je započela potragu za čedomorkom. Nakon nekoliko sati ona je pronađena na obodu sela Mustopać kako besciljno hoda s nožem u ruci. Kada je primijetila policiju, zaprijetila je da će se ubiti ako joj priđu. Pregovaranje je trajalo izvjesno vrijeme, a za to vrijeme ona je sebi oštricu noža stavljala čas pod grlo, čas ga prislanjala na vene na rukama. Ubrzo je savladana, stavljene su joj lisice na ruke i privedena je – dodaje izvor iz istrage.

Ž. S. je na saslušanju prvo šutjela, ali je nakon nekog vremena priznala stravičan zločin. Objasnila je da je dijete ugušila oko 4 sata, i to tako što mu je stavila papuču na nos i usta i tako mu onemogućila da diše. Na pitanje zašto je to učinila, nije odgovorila, nastavlja priču o ovom stravičnom zločinu sagovornik iz istrage.

Rekla je da je njeno drugo dijete smješteno na Institut za majku i dijete zbog zdravstvenih problema, da je mislila da joj je to dijete preminulo i da je zato htjela sebi oduzeti život. Nije dala objašnjenje zašto je tako mislila i ko joj je to rekao. Također nije mogla objasniti kakve to veze ima s ubistvom njene tromjesečne bebe L. V.

Nakon saslušanja njoj je određen pritvor, a tereti se za krivično djelo teško ubistvo, za koje je zaprijećena kazna do 40 godina.

Mještani sela Mustopać rekli su da je Ž. S. imala psihičkih problema, a da se njen nevjenčani suprug Lj. V. već nalazi na psihijatrijskoj klinici na liječenju.

"Vjerovatno su joj živci dodatno popustili kada joj se dijete razboljelo. A zašto je ubila bebu, to samo ona zna. Svakako je ovo strašno", zaključuju mještani.

