Dačić: Vladimir Škundrić nema nikakve veze sa SPS

Reagujući na hapšenje sina Petra Škundrića, dugogodišnjeg funkcionera SPS, koji se prilikom privođenja pozvao na predsjednika Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, lider socijalista kaže da su on i ta stranka među prvima isto veče najoštrije osudili divljanje huligana, nasilni upad u Skupštinu Srbije i napad na policiju.

– Odmah smo rekli da to nema nikakve veze sa epidemijom korone, već je to pokušaj nasilnog preuzimanja vlasti. Zahtijevali smo najoštriju reakciju nadležnih organa i hapšenje huligana. To važi za sve, bez izuzetaka. Vladimir Škundrić nema nikakve veze sa Socijalističkom partijom Srbije i treba da snosi sve zakonske posljedice – poručio je Dačić.