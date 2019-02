Dačić: Šabana su uspavali i više se nije probudio, mora se raditi obdukcija

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić gostujući u emisiji na televiziji “Hepi” otkrio je detalje u vezi smrti pjevača Šabana Šaulića. On je rekao da je pjevač poslije saobraćajne nesreće u Njemačkoj koja se desila neposredno poslije nastupa izašao iz kola bez povreda zbog čega mora da se ispita uzrok smrti.

"Šaban je iz kola izašao, ali je bio toliko loše da su prakrtično morali da naprave neku intervenciju i da ga odvezu u bolnicu. Bio je loše, ali je bio svjestan. On je izašao bez tragova povrede. Žalio se da je imao problema sa grlom, grudima, da ga nešto guši. Pozvali su helikopter i dali su mu neka sredstva za uspavljivanje i on se više nije probudio. U bolnici su pokušavali reanimaciju, otvorili su ga i ustanovili da je došlo do komplikacije aorte. Tužilac sad traži obdukciju da se vidi zbog čega je umro", rekao je Ivica Dačić i nastavio:

"Pitanje je kada će tijelo doći u Beograd, još nisam sreo čovjeka koji nije pomenuo Šabanovu smrt, to je veliki gubitak. Bio je dobar čovjek, uvijek je pomagao mladim pjevačima, pjesme im smišljao, nije bio sujetan… Volio je da pjeva, ima pjevača koji otpjevaju 2,3 pjesme i doviđenja. On je bio u stanju da ostane cijelu noć i iz duše je pjevao. Jedan je Šaban, teško će ga neko zamijeniti, gdje god se okreneš to je Šaban, sve pjesme koje volimo, većina, to su njegove pjesme. Naravno da treba da bude sahranjen u Aleji velikana."

"Ja sam javio predsjedniku Vučiću, on je bio na njegovoj slavi, mi smo prijatelji sa njim, družili smo se i to teško čovjek može da prihvati… Čovjek nikad ne zna kada će otići sa ovog svijeta, zato treba živjeti dan svaki kao zadnji. Najgore od svega je što je njegov sin spremao svadbu, ali desilo se kako se desilo – istakao je on i dodao šta je najvažnije u ovom trenutku:

"Sada govorim kao ministar spoljnih poslova, sada je glavni cilj da se tijelo što prije dostavi u Srbiju, da se utvrde detalji, da li su ljekari nešto pogriješili… Ovde je riječ o smrti dvojice ljudi. Tu nije bilo svjedoka, vozač, Šaban i njegov kum su bili jedini tu, i odvedeni su u tri različite bolnice. Zašto tijelo tek može da se vidi u četvrtak? Tijelo je pod nadležnošću tužioca. Sutra ako nekako uspiju sin i kćerka da vide tijelo i oproste se od oca, ali to su teške stvari. Ljudima je bitno da ga vide – poručio je Dačić u emisiji", piše Blic.